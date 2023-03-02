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1.9兆碧桂園啟動接班…創始人楊國強 交棒41歲楊惠妍

中國新聞組／北京2日電
楊國強與楊惠妍。（取材自中國基金報）
楊國強與楊惠妍。（取材自中國基金報）

資產規模高達1.9萬億（人民幣，下同，約2753億美元）的「宇宙第一房企」巨頭碧桂園1日公告稱，該公司創始人、主席及執行董事楊國強因年齡原因提出辭任主席及執行董事職務，由其女兒、聯席主席楊惠妍接任，自2023年3月1日起生效。楊國強在辭任後將以特別顧問的形式繼續參與該公司經營。

自此，被外界關注已久的碧桂園新老交班落下帷幕。碧桂園表示，自2018年以來，楊惠妍已由公司副主席調任為聯席主席，與楊國強共同管理公司日常工作，並負責該公司的戰略規劃，已有多年的業務及管理經驗積累，此次接任體現楊國強對楊惠妍的充分信任和認可。

據第一財經報導，楊國強是中國房地產行業最早的一批創業者。他在1955年出生於廣東省佛山市，上世紀90年代初，他在家鄉創立了碧桂園，並進入房地產開發行業。在戰略選擇上，楊國強青睞沃爾瑪薄利多銷的經營模式，早年間以「便宜過自己蓋房」的宣傳口號打響品牌，吸引眾多買家到城市近郊購買碧桂園的平價別墅。

該公司自2007年上市前後，開啟擴張步伐，將其在廣東的「大盤模式」複製到眾多市縣，同時配合快開發高周轉策略，在過去十幾年的房地產高速增長周期中收穫巨大紅利。

2017年，碧桂園以超過5500億（約797億美元）的合約銷售登頂行業第一，並在此後的5年間保持銷售冠軍地位。同一年，碧桂園首次躋身「財富」世界500強，位居第467名，到2022年，排名提升至138名。

2022年多數與碧桂園同期創業的地產巨頭債務爆雷，碧桂園成為少數維持信用評級的民營房企之一。

外界對於41歲的楊惠妍的接班並不意外，她以52.6%的持股為碧桂園實際控制人，此前曾多次登上中國女首富寶座。去年底出爐的胡潤女企業家富豪榜單中顯示，楊惠妍以750億（約108億美元）身價穩居榜單第一。

楊惠妍自大學畢業後便在碧桂園任職，一直是楊國強著力培養的接班人。她先後擔任多個職務，從採購部門負責人一路上升至公司副主席、聯席主席。碧桂園內部人士稱，如今，楊惠妍在董事局內部的認可度已經比較高了，大家對於主席的交班不覺得突然。

對於接過碧桂園權杖的楊惠妍來說，公司如今的局面雖然不算糟糕，但也並不樂觀。

據機構最新披露的數據顯示，今年前2月，碧桂園保持了6年銷售冠軍地位已經旁落，央企保利發展以人民幣635億銷售金額奪下桂冠，碧桂園則以人民幣562億累計銷售額退居第三。未來，在房地產發展的新模式下，楊惠妍將以怎樣的戰略選擇去迎接挑戰，將受到外界高度關注。

楊惠妍。（取材自雲財經）
楊惠妍。（取材自雲財經）
中國地產巨頭碧桂園1日公告稱，該公司創始人、主席及執行董事楊國強因年齡原因提出辭...
中國地產巨頭碧桂園1日公告稱，該公司創始人、主席及執行董事楊國強因年齡原因提出辭任主席及執行董事職務，由其女兒、聯席主席楊惠妍接任。（新華社）

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