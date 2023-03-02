石家莊豪華板麵賣2萬 想吃繳1萬定金 網：連麵都吃不起

河北石家莊一家快餐店出售一款2萬198元的板麵豪華套餐，引發關注。（取自法治日報）

有網友反映位於河北省石家莊市橋西區一家主打板麵的快餐店內，一款板麵超級豪華套餐的價格為人民幣2萬198元（約2928.2美元），還需提前十天預定，定金人民幣1萬元，引發關注。

據澎湃新聞報導，河北石家莊橋西區一家快餐店日前推出人民幣2萬豪華板麵，其中包含海參、鮑魚、牛肝菌、羊肚菌、松茸菌等名貴食材；店員表示，曾經賣出去過幾碗，具體不清楚。

這份價目表也引起不少網友的議論，很多人調侃：「現在連麵都吃不起了。」有網友笑稱：「這分明是兩頭牛的價格。」也有網友稱，其實商家主打的還是低價位的麵，其他貴價麵只是營銷的手段。

據極目新聞報導，也有不少網友認為，商家這種炒作很低俗，有點兒譁眾取寵，這樣的一碗麵超出了日常需求，不符合普通人的消費習慣，誰會花人民幣2萬多元吃一碗麵？

其實早在2018年，就有媒體報導過，石家莊市一家麵館的一款板麵定價竟然高達人民幣1萬3800元（約2000美元）。