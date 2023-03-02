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浙女賣童子尿煮蛋 自豪東陽非遺 醫師這麼說…

中國新聞組／北京2日電
女子用童子尿煮的雞蛋。（取材自九派新聞）
女子用童子尿煮的雞蛋。（取材自九派新聞）

浙江省金華市東陽市盧女士近日發視頻稱，她用自己到幼兒園接回10歲以下男童尿液煮雞蛋並出售，並稱這是浙江東陽的非物質文化遺產，男童的尿液中含有一種名為「人中白」的成分，據說吃了以後夏天不會中暑。

此視頻發布後引發關注，不少網友認為這與喝尿無異，表示無法接受。醫師則稱童子尿是人體排泄物，未經處理不能食用，長期食用可能對人體有害。

影音來源：YouTube

九派新聞報導，盧女士表示，東陽人會在春季取10歲以下男童的尿來煮雞蛋，將雞蛋煮24小時後食用；「煮出來的雞蛋就跟臭豆腐一樣，聞起來是臭的，但是吃起來很香，是鹹鹹的味道。」並稱，售價是3元或4元一個。

文旅中國消息稱，童子蛋歷史悠久，已入選東陽市非物質文化遺產，其主要利用小便的沉澱物結晶「人中白」的功效，可以滋陰降火、止血治淤。在東陽人眼裡，春季吃童子蛋是老祖宗留下的傳統習俗，賣童子蛋的攤販稱，吃了童子蛋，春天不會犯困，夏天不會中暑。

據吃過童子蛋的人透露，其味道是鹹的；這其實和雞蛋沒有關係，而是和尿液有關。由於尿液中含有很多無機鹽，所以會有鹹味。對此，不少網友表示無法接受，「東陽特產，從來不敢嘗試，但當地人很喜歡」、「這個煮開了屋裡能待人嗎」、「我真的接受不了。」

極目新聞報導，浙江東陽當地人說，當地確有食用「童子蛋」的習慣，有人會在街邊售賣。但武漢大學中南醫院消化內科主任醫師施先艷稱，童子尿除了水分和人體的代謝產物，沒有什麼有價值的營養成分，更沒有藥效成分。

浙江東陽女子收「童子尿」煮雞蛋售賣。（取材自極目新聞）
浙江東陽女子收「童子尿」煮雞蛋售賣。（取材自極目新聞）

雞蛋 武漢

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