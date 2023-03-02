我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消

2萬元的香奈兒包背15分鐘就斷鏈 她喊：退貨賠原價3倍

中國新聞組／北京2日電
張女士出示的購買證明。（取材自上觀新聞）
張女士出示的購買證明。（取材自上觀新聞）

福州一名張女士近日因「花2萬元（人民幣，下同）買名牌包，背15分鐘包鏈斷裂」一事引發關注。事件發酵後，張女士希望商家退貨退款，並按照商品價格的三倍賠償。但律師認為，由於只是商品存在質量問題，商家並未涉嫌欺詐，三倍賠償並不合理。

上觀新聞報導，張女士表示，前陣子去成都旅遊，花費2萬100元在香奈兒專櫃購買了一個斜挎包，回來後僅背15分鐘，包鏈斷了。張女士聯繫商家，對方稱只接受顧客親自攜帶包前往門店維修，不接受郵寄單獨處理。張女士認為，無法接受為了修理一個包，還要花費額外的時間、精力和錢專門去往成都一趟。

事件持續發酵後，香奈兒方面建議顧客先將包郵寄回店裡。張女士表示她原本可以接受維修或者換新的方案，但看到香奈兒的態度，她感到失望，現在希望商家退款退貨，按照原價的三倍賠償。

之後，香奈兒門店工作人員聯繫張女士，建議先將包郵寄，判定是否為質量問題，具體解決方案未明確。而張女士此時心生憂慮，「把包寄回去的話，中途會不會出現意外、什麼原因導致包鏈斷，不都由他們說了算？可這就是品控不到位，質量問題」。

張女士說，儘管櫃檯售前態度不錯，但售後時態度冷淡，「都是要我去主動聯繫，有店大欺客的感覺」。

消費者主張的照價三倍賠償是否合理？河南澤槿律師事務所主任付建認為，該女士高價購買的名牌包剛背上身，其鏈條就出現斷裂，說明產品質量存在瑕疵。由於李女士已經回福建，如果再帶包回成都維修，必然會增加其他額外的支出，且通過郵寄方式並不影響售後問題的處理。

如果雙方在交易的過程中，存在商家故意隱瞞產品重要信息，誤導消費者的，則可能需要承擔「退一賠三」的賠償責任。由於只是商品存在質量問題，並未涉嫌欺詐，對於消費者提出的三倍賠償通常情況下不予支持。

福州一名張女士稱，她花2萬餘元人民幣買的名牌包，才背15分鐘，包鏈就斷裂。（取材...
福州一名張女士稱，她花2萬餘元人民幣買的名牌包，才背15分鐘，包鏈就斷裂。（取材自上觀新聞）

河南

上一則

港撤口罩令8成仍習慣遮面 有人說方便黑臉免陪笑

下一則

牠不見了…浙女從湖州到廣州 追1600公里救出愛貓

延伸閱讀

傳奇芭蕾明星最美告別 巴黎歌劇院也穿上香奈兒

傳奇芭蕾明星最美告別 巴黎歌劇院也穿上香奈兒
成都女老闆遇「多金暖男」被騙170萬 還卡債快吃不起飯

成都女老闆遇「多金暖男」被騙170萬 還卡債快吃不起飯
清水正東律師事務所 將提供各項法律援助服務

清水正東律師事務所 將提供各項法律援助服務
寶寶取名了嗎？中國新生兒最紅名字 男寶「瑞」、女寶「玥」

寶寶取名了嗎？中國新生兒最紅名字 男寶「瑞」、女寶「玥」

熱門新聞

28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，涉嫌人已被拘留，圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

2023-02-25 00:13
香港名媛兼模特兒蔡天鳳今天被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

2023-02-24 08:59
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

2023-02-25 11:26
香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，據調查生前曾搭前夫胞兄的車，準備接女兒放學。圖／取自香港01

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

2023-02-24 12:37
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一波處理焦點。（取材自臉書）

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

2023-02-27 11:56
香港名媛蔡天鳳被殘殺肢解案傳出新進展。根據《香港01》報導，25日下午，香港重案組人員成功於東涌拘捕死者鄺姓前夫，目前被扣留調查。（取材自臉書）

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

2023-02-25 04:56

超人氣

更多 >
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」
肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變
搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣