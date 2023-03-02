2萬元的香奈兒包背15分鐘就斷鏈 她喊：退貨賠原價3倍

張女士出示的購買證明。（取材自上觀新聞）

福州一名張女士近日因「花2萬元（人民幣，下同）買名牌包，背15分鐘包鏈斷裂」一事引發關注。事件發酵後，張女士希望商家退貨退款，並按照商品價格的三倍賠償。但律師認為，由於只是商品存在質量問題，商家並未涉嫌欺詐，三倍賠償並不合理。

上觀新聞報導，張女士表示，前陣子去成都旅遊，花費2萬100元在香奈兒專櫃購買了一個斜挎包，回來後僅背15分鐘，包鏈斷了。張女士聯繫商家，對方稱只接受顧客親自攜帶包前往門店維修，不接受郵寄單獨處理。張女士認為，無法接受為了修理一個包，還要花費額外的時間、精力和錢專門去往成都一趟。

事件持續發酵後，香奈兒方面建議顧客先將包郵寄回店裡。張女士表示她原本可以接受維修或者換新的方案，但看到香奈兒的態度，她感到失望，現在希望商家退款退貨，按照原價的三倍賠償。

之後，香奈兒門店工作人員聯繫張女士，建議先將包郵寄，判定是否為質量問題，具體解決方案未明確。而張女士此時心生憂慮，「把包寄回去的話，中途會不會出現意外、什麼原因導致包鏈斷，不都由他們說了算？可這就是品控不到位，質量問題」。

張女士說，儘管櫃檯售前態度不錯，但售後時態度冷淡，「都是要我去主動聯繫，有店大欺客的感覺」。

消費者主張的照價三倍賠償是否合理？河南 澤槿律師事務所主任付建認為，該女士高價購買的名牌包剛背上身，其鏈條就出現斷裂，說明產品質量存在瑕疵。由於李女士已經回福建，如果再帶包回成都維修，必然會增加其他額外的支出，且通過郵寄方式並不影響售後問題的處理。