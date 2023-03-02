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美國孟菲斯動物園曬大熊貓丫丫動態 網怒：拿老竹擺拍

中國新聞組／北京2日電
美國孟菲斯動物園在社交媒體發布大熊貓「丫丫」的最新動態：「願你的一天像丫丫一樣快樂」，又惹怒中國網友。(取材自微博)
美國孟菲斯動物園在社交媒體發布大熊貓「丫丫」的最新動態：「願你的一天像丫丫一樣快樂」，又惹怒中國網友。(取材自微博)

美國孟菲斯動物園近日發布大熊貓「丫丫」最新動態，貼出「丫丫」像開口笑的照片並配文「願你的一天像丫丫一樣快樂，握著滿滿的甘蔗」；這則動態惹怒中國網友，質疑園方讓「丫丫」拿老竹子擺拍，是「打自己的臉」。另上海野生動物園大熊貓「七七」腸梗阻送醫，網友翻出園方十年養死七隻熊貓紀錄，酸「還怪美國，自己都養不好」。

北京青年報報導，美國孟菲斯動物園2月28日在社媒發布大熊貓「丫丫」最新動態的兩張照片中，一張看似微笑，一張看似張口笑；有評論稱，「丫丫看起來很瘦，皮毛不是很健康」，「希望動物園能夠提高食物質量」。

微博上不少網友紛紛留言吐槽這則動態，「這不是打自己的臉嗎？還手握滿滿甘蔗，看看丫丫周圍的竹子是啥樣子的，樣子枯萎變黃，都是一些老竹子」、「擺拍都不知道拿一些綠竹子」、「此地無銀三百兩」、「這是什麼國王的甘蔗，我只看到乾折的竹枝竹葉」。

此外，上海動物園大熊貓「七七」被發現在醫院救治。瀟湘晨報報導，上海野生動物園回應證實，居住在園內的大熊貓「七七」近日因腸梗阻緊急送往上海仁濟醫院南院檢查，正全力救治。

公開資料顯示，「七七」2018年7月17日出生，出生時體重165公克，目前年滿4歲8個月，體重超過90公斤。據了解，腸梗阻在熊貓中是較少見的疾病，發病機理不詳。

九派新聞報導，上海野生動物園曾發生多起大熊貓突發疾病死亡事件，包括「國慶」死於2007年3月，診斷為「高位腸梗阻」；「武陽」死於2011年1月，診斷為「腸扭轉」；「雲匯」死於2015年1月，診斷為「慢性重型肝炎」；「佳斯」2015年10月8日壽終正寢；2016年12月，大熊貓母女「幗幗」和「花生」染病救治無效；熊貓「雅奧」2022年3月4日因腸梗阻去世。

對於「七七」送醫，大批網友也看不下去，紛紛留言，「還怪美國，自己也養不好吧」、「十年養死七隻大熊貓也是牛逼」。

美國孟菲斯動物園在社交媒體發布大熊貓「丫丫」的最新動態，又惹怒中國網友。(取材自...
美國孟菲斯動物園在社交媒體發布大熊貓「丫丫」的最新動態，又惹怒中國網友。(取材自微博)

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