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南非海域遇中國軍艦 四川船長激動：好幾個人給我招手

中國新聞組／北京1日電
超激動！四川船長在南半球偶遇中國軍艦。（視頻截圖）
超激動！四川船長在南半球偶遇中國軍艦。（視頻截圖）

四川船長朱穩2月22日環球航行至南非海域，偶遇中國海軍護航編隊。他興奮地用對講機朝中國海軍喊話，「中國海軍，這裡是中國船長，可以看見我嗎？」得到軍艦的暖心回覆，「這裡是中國海軍，船長。祝你們一路順風」，他開心地回道，「非常感謝有你的保護，我太開心了！」日前相關話題衝上熱搜。

來源：YouTube

紅星新聞報導，這位船長名叫朱穩，四川省達州市人，目前駕船環球旅行已經有一年多的時間。他說前往好望角，曾一度讓他猶豫，「其實我有向往，也有恐懼和擔心。因為從這裡去好望角這段航行是非常難的，浪會非常大，隨便一個浪打過來可能就有8到9米，但是如果往北走紅海，就要走索馬里，可能會遇到海盜」。

他在南非修了接近三個月的船，離港時遇見的許多朋友都來送別。沒想到出海第二天，他在南非開放海域就遇到兩艘中國軍艦——052D淮南艦和可可西里遠洋補給艦，並成功和艦長取得對話。

朱穩說：「當時我好激動！因為我想不到（會遇到）。我看到很多船舶，然後我用望遠鏡看。（中國民用）貨輪有中國國旗很正常嘛，但之前沒看見過軍艦。軍艦的顏色和民用船一眼就分清了。」

「我船上也有國旗，我想他們應該能看到，所以我就用海事專用的高頻（無線通信）頻道（呼叫），他（中國海軍）就回我了！很意外，我很意外！」他說，「不敢相信我航行過好望角遇見中國海軍，而且我們成功通過電台連線了，我船收到他們的祝福了。把我激動壞了」。

「因為當時離得還比較遠，我看到（軍艦上）有好幾個人給我招手。可能他們也覺得『哇，不可思議』。這麼個小破船，還有個中國人，還來自四川。」

船在南非港口城市德班停靠時，朱穩把這段視頻上傳至網絡，沒想到引發巨大關注，「他們（朋友們）告訴我，我『火了』」。

四川船長在南半球偶遇中國軍艦（後）。（取材自紅星新聞）
四川船長在南半球偶遇中國軍艦（後）。（取材自紅星新聞）
四川船長在南半球偶遇中國軍艦。（取材自紅星新聞）
四川船長在南半球偶遇中國軍艦。（取材自紅星新聞）

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