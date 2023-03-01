一夜暴富？深圳業主拆遷9棟樓 秒變億元戶 網操心：1億存哪

為感謝張先生對深大城際征拆工作的大力支持，寶龍街道辦事處還為張先生頒發了榮譽證書。(取材自每日經濟新聞)

「拆遷暴富」這四個字，總是讓人無限遐想，深圳一業主拆遷簽約9棟約9000平方米的視頻燃起了網友對暴富的渴望。網友替業主計算，「按照補貼價格，9000平方米折算成現金，至少也是1億多起步」。也有人替業主操心「這1億要存在哪裡呀」。

深大城際、寶龍南約片區「工業上樓」項目集中拆除在2月18日啟動。(取材自每日經濟新聞)

每日經濟新聞報導，本次徵拆與粵港澳大灣區 和深圳市重點軌道交通項目深大城際建造有關，起自深圳寶安國際機場 ，終至惠州市大亞灣，是實現深圳與大亞灣互聯互通的幹線，線路全長88.8公里，深圳段預計2025年建成。

深大城際徵拆涉及深圳市龍崗區積谷田、大行片區，經地勘檢測 ，存在大量不良地質巖溶空洞。地下盾構施工引發地面塌陷，房屋倒塌的可能性較大。為避免出現意外傷亡和損失，地面建築物需於2023年3月15日前拆除。

寶龍街道工作人員28日表示，這幾天確實有業主簽約了9棟樓。不過，對於賠償金額過億元這一點，該名工作人員表示不方便透露。

據了解，為感謝業主張先生對深大城際徵拆工作的大力支持，寶龍街道辦事處還為張先生頒發了榮譽證書。對於簽約，張先生多次表示，一定要帶頭支持街道、社區的工作。

報導指出，一次簽約拆遷9棟樓，業主的身分也令網友好奇。「拆遷款高的話會不會有3、4億？」、「張先生本身也很有錢，畢竟有這麽多棟房子的深圳人，本來可能就是土豪」、「張先生可以浪跡天涯咯」。但也有網友淡定分析，「軌道交通用地，政府拆遷不是開發商拆遷，補償天差地別」。