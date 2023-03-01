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一夜暴富？深圳業主拆遷9棟樓 秒變億元戶 網操心：1億存哪

中國新聞組／北京1日電
為感謝張先生對深大城際征拆工作的大力支持，寶龍街道辦事處還為張先生頒發了榮譽證書。(取材自每日經濟新聞)
為感謝張先生對深大城際征拆工作的大力支持，寶龍街道辦事處還為張先生頒發了榮譽證書。(取材自每日經濟新聞)

「拆遷暴富」這四個字，總是讓人無限遐想，深圳一業主拆遷簽約9棟約9000平方米的視頻燃起了網友對暴富的渴望。網友替業主計算，「按照補貼價格，9000平方米折算成現金，至少也是1億多起步」。也有人替業主操心「這1億要存在哪裡呀」。

深大城際、寶龍南約片區「工業上樓」項目集中拆除在2月18日啟動。(取材自每日經濟...
深大城際、寶龍南約片區「工業上樓」項目集中拆除在2月18日啟動。(取材自每日經濟新聞)

每日經濟新聞報導，本次徵拆與粵港澳大灣區和深圳市重點軌道交通項目深大城際建造有關，起自深圳寶安國際機場，終至惠州市大亞灣，是實現深圳與大亞灣互聯互通的幹線，線路全長88.8公里，深圳段預計2025年建成。

深大城際徵拆涉及深圳市龍崗區積谷田、大行片區，經地勘檢測，存在大量不良地質巖溶空洞。地下盾構施工引發地面塌陷，房屋倒塌的可能性較大。為避免出現意外傷亡和損失，地面建築物需於2023年3月15日前拆除。

寶龍街道工作人員28日表示，這幾天確實有業主簽約了9棟樓。不過，對於賠償金額過億元這一點，該名工作人員表示不方便透露。

據了解，為感謝業主張先生對深大城際徵拆工作的大力支持，寶龍街道辦事處還為張先生頒發了榮譽證書。對於簽約，張先生多次表示，一定要帶頭支持街道、社區的工作。

報導指出，一次簽約拆遷9棟樓，業主的身分也令網友好奇。「拆遷款高的話會不會有3、4億？」、「張先生本身也很有錢，畢竟有這麽多棟房子的深圳人，本來可能就是土豪」、「張先生可以浪跡天涯咯」。但也有網友淡定分析，「軌道交通用地，政府拆遷不是開發商拆遷，補償天差地別」。

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