新疆男籃退出CBA 控籃協違規處罰 周琦為糾紛發聲維權

因為與球員周琦的合同問題，新疆 廣匯男籃被中國籃球協會認定註冊違規，處罰一年內限制註冊新運動員 。不滿失去與周琦獨家簽約權的資格，新疆廣匯男籃俱樂部2月28日憤而公告退出本賽季比賽和CBA聯盟，並稱要通過仲裁維護合法權益，向籃協討回公道。

隨後在3月1日凌晨，周琦也在社交媒體發表長文，他表示「希望通過我的事件讓CBA聯盟更加規範，我堅持運動員維護自身合理合法權利。我希望球員不再一直是弱勢的一方。而這一次對新疆的處罰決定，我看到了希望。」

澎湃新聞報導，事情的起源是此前中國籃球協會認定新疆男籃構成註冊違規，中國籃協紀律與道德委員會日前對新疆男籃作出通報批評，自處罰決定作出之日起一年內，限制註冊新運動員。除2022-2023賽季已經完成有效註冊的國內運動員外，不得註冊新增的其他國內運動員，禁止參加或進行國內運動員轉會交流。

根據籃協相關人士解讀，此處罰決定意味著新疆廣匯在處罰期內失去了行使對周琦的獨家簽約權的資格，因此周琦將能夠以自由身加盟其他CBA俱樂部。處罰公布後，新疆廣匯籃球俱樂部董事長郭艦在接訪時表示不能接受。

廣匯男籃公告寫著，在度過疫情 寒冬，CBA比賽主客場即將恢復、籃球運動激情重燃的前夜，俱樂部莫名遭受無端處罰，讓他們感到萬分委屈與寒心憤慨。認為籃協紀律與道德委員會的處罰違背事實、違反法規、不符合正常工作流程。

公告並稱廣匯男籃成立24年，是西北地區唯一的CBA勁旅，並列出過去優秀成績。經慎重研究，決定退出本賽季比賽、退出CBA聯盟。「退出後，我俱樂部將全部資產捐贈給新疆維吾爾自治區，以回饋廣大球迷和社會各界對我們的關心與支持」。

在球隊與周琦的糾紛中，公告寫道，新疆隊在2019-2021兩個賽季共為周琦支付了人民幣4951萬元（約714.5萬美元）的薪水及獎金，並詳列與周琦的仲裁經過，稱周琦執著離開俱樂部，「完全是巨大的利益驅使」。

報導指出，周琦回應廣匯稱，他的工資是按照雙方簽訂的稅前合同發放的，在廣匯效力期間，這的確是他的血汗錢。若如像廣匯所稱，營養補劑吃了900多萬元，「我該壯成啥樣」。周琦解釋，廣匯將醫師、訓練師等多項費用混合成「營養費」，另外，廣匯至今仍拖欠他最後一個賽季的部分勝場費。