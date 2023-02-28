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反腐枕邊起 湖南召130官夫人排排坐看警示教育片

中國新聞組／北京1日電
桂東縣「一把手」配偶參觀紀律文化中心專題陳列展。(取材自湘伴)
桂東縣「一把手」配偶參觀紀律文化中心專題陳列展。(取材自湘伴)

中共湖南省紀委監委開展大規模的家教家風主題活動，向湖南近130名省直機關單位、事業單位的「一把手」配偶面對面提忠告；湖南省紀委書記王雙全表示，涵養廉潔家風不僅是對領導幹部的基本要求，也是領導幹部親屬子女共同的責任。

澎湃新聞刊文披露，王雙全諄諄告誡：「『家』和『冢』一『點』之差，意思天壤之別；對家屬子女要求高一點才能成為幸福之家，低一點就可能葬送一個好家庭。」他還表示，「一個人沒有非分之想，不貪分外之財，工作時淡定自若，休閒時輕松踏實，少去飯局應酬，吃飯不是山珍海味卻吃得香，睡覺不是豪宅卻睡得甜。」

據政知見報導，湖南省全省共有2萬餘人參加活動，如此大規模的家教家風主題活動，在湖南還是第一次，在全國，也不多見；在長沙主會場，「一把手」配偶首先觀看了家教家風專題警示教育片「嚴正家風」。

片中展現的楊懿文、陽衛國、李薦國、劉和生、龔武生等8名嚴重違紀違法省管幹部案件，是近年來湖南省紀委監委查處的家風敗壞的典型。觀看後，大家表示，要算好經濟帳、名譽帳、家庭帳、自由帳。

除了長沙主會場外，湖南省湘潭縣同樣組織集中觀看警示教育片「家冢之間」；在吉首市，6000多名幹部家屬簽訂了「家庭廉潔承諾書」；在桂東縣，「一把手」配偶參觀紀律文化中心「鐵一般的紀律」專題陳列展。

湖南省開展大規模的家教家風主題活動。（取材自湖南新聞聯播）
湖南省開展大規模的家教家風主題活動。（取材自湖南新聞聯播）
湖南省開展大規模的家教家風主題活動。 （取材自湖南新聞聯播）
湖南省開展大規模的家教家風主題活動。 （取材自湖南新聞聯播）

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