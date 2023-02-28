被爆與公司高管戀愛 董明珠怒斥緋聞低級下流

王自如在早前就與格力電器董事長董明珠認識，在其微博2016年就曾上傳過兩人的合照。(取材自微博)

「董小姐新戀情官宣了？」近日，網民吃瓜的對象來到格力電器董事長董明珠身上，一位自媒體博主以「小鮮肉」、「格力的副總裁」來形容董明珠與公司高管王自如談戀愛的消息，在網上引發關注。憤怒的董明珠受訪時主動提及這段緋聞 ，她痛斥「低級、下流、無聊！用這幾個詞形容也不為過」。

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中國經濟周刊報導，從2月25日起，一位自媒體大V在社交平台上發布消息稱，「董明珠和王自如談戀愛，當事人已經官宣了……」。他在其個人帳號上連發多條動態宣揚此事，並稱「格力董明珠找了個小鮮肉男朋友」、「董姐的男朋友王自如現在是格力的副總裁」等。

董明珠27日在接受媒體採訪時主動提及了這段傳得沸沸揚揚的緋聞，她稱「可能你們也都看了，沒說而已，什麼小鮮肉……」，但說到氣憤處，董明珠直斥「低級、下流、無聊！用這幾個詞形容也不為過」。她以強硬的態度直接否認緋聞。

董明珠指出，這些完全是捏造出來的消息，沒有任何依據的東西，就為了博人眼球，為了賺那麼一點錢。「我不知道這些人的良心是什麼，如果他是一個年輕人，我不知道這個年輕人是怎麼對自己的人生定位的，年輕人一定要有正確的三觀」。