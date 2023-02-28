熊貓丫丫登時報廣場大螢幕 黃曉明聲援

中國網友在紐約時代廣場大螢幕上，投影有關貓熊樂樂、丫丫的影片，以及民眾的關懷卡片等畫面。（取材自微博）

中國旅美大熊貓「樂樂」本月初離世後，另一隻大熊貓「丫丫」疑被不當照顧的現況也引發中國網友擔憂。中國動物園 協會通報，中方專家組抵達孟菲斯動物園後，已視察了「丫丫」近況，並為爭取早日運輸「丫丫」回國，做好了相關準備工作。還有一群志願者26日在紐約時報廣場大螢幕上購買廣告播放，期望讓更多人知道大熊貓的現狀，和來自中國網友的關心。

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綜合媒體報導，這則有關大熊貓「丫丫」、「樂樂」的廣告是由一群志願者購買，26日在紐約時報廣場大螢幕上播放，內容展現大熊貓「丫丫」現狀，「樂樂」的死訊，以及眾多中國網友透過卡片等方式表達的關心，並打出「YA YA LE LE COME HOME」的字樣，喊話大熊貓盡早回到中國。

該廣告播放後，有網友留言稱「丫丫樂樂牽動無數中國人的心」、「感謝發聲，丫丫回家」。除網民關注外，演員黃曉明 亦轉發相關新聞表示，「盼望丫丫能夠早日回家，願我們的國寶都能安全健康！」演員潘粵明、李宇春、袁珊珊等藝人皆轉發相關內容支持。

曼菲斯動物園內，另一為中國租借給美國的雌貓熊「丫丫」。（路透）

此外，中國動物園協會稱，與美方專家共同完成「樂樂」的屍體解剖檢查，觀察到心臟病 變，初步判定是其死亡的原因，但需要進一步的病理檢測結果確認。

通報也稱，專家組現場察看了「丫丫」的健康狀況，評估認為除了皮膚病導致的毛髮脫落外，食欲良好，糞便性狀正常，體重穩定。同時，中方專家組也就飼養和護理，向美方提出了建議和要求。中新社指出，中美雙方正積極協調，爭取早日運輸「丫丫」回國，且中方已做好了相關準備工作。