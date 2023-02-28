我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州2007年後出生者 恐終生買不到菸

吳秀波兒把女友打到滿嘴血 「女人不聽話就收拾」

「狂飆」太火 學校食堂紛推同款豬腳麵 還有半價早餐

中國新聞組／北京28日電
近日，清華大學學校餐廳推出「飆飆豬腳麵」。（取材自環球網）
近日，清華大學學校餐廳推出「飆飆豬腳麵」。（取材自環球網）

開年電視劇「狂飆」的爆火，也帶火了豬腳麵，各地學校食堂更賣力「寵粉」，推出「狂飆」同款豬腳麵、腸粉，並送上半價早餐、免費湯粥水果等。清華大學學校餐廳推出「飆飆豬腳麵」，北京航空航天大學食堂也上架新了豬腳麵，吸引了一大批同學打卡，有學生打趣說，等考研複試過了，又多一個打卡豬腳麵的儀式。

「狂飆」熱播後， 看到各地學校食堂有點「卷」。學生想吃豬腳麵，不少學校食堂就立刻安排上。對外經濟貿易大學食堂就推出豬腳麵加腸粉的「絕配」；浙江理工大學除了豬腳麵，還有腸粉、餃子，並「貼心」提醒本月免費供應陳皮茶。

而除了「狂飆」同款，在「寵」學生方面，浙江紹興職業技術學校推出了限時特價早餐，每天7時前早餐半價。該校黨委副書記劉建雲說，考慮到寒假時間比較長，為了讓師生更快適應學習生活，早起學習鍛鍊。

這次半價早餐計畫推出後，7時前來吃早餐的學生多了一倍，食堂自掏腰包給學生加餐，酒釀圓子、紅豆湯、紅棗南瓜粥等精美的湯粥，全都免費。

浙江淳安縣第二中學的食堂也自掏腰包給學生加餐，午餐提供各種免費湯和小菜水果，早餐也有免費的豆干等小菜，讓網友羨慕說「好想回去上學」。

北京航空航天大學食堂也上新了豬腳麵。（取材自環球網）
北京航空航天大學食堂也上新了豬腳麵。（取材自環球網）
對外經濟貿易大學食堂推出豬腳麵加腸粉。（取材自環球網）
對外經濟貿易大學食堂推出豬腳麵加腸粉。（取材自環球網）

北京 餃子

上一則

港人BNO申請暴跌 移英生活大不易 視頻倡後悔可返港

下一則

日韓3•1撤香港限飛令 國泰4月每周增11班飛日本

延伸閱讀

張頌文逛街被圍觀 助理現身「架著他離開」

張頌文逛街被圍觀 助理現身「架著他離開」
浙江觀光靠他們 安吉縣流傳「養豬不如養上海人」

浙江觀光靠他們 安吉縣流傳「養豬不如養上海人」
「不屬勞動者」？寧波60歲分揀工在崗猝死 公司推諉惹議

「不屬勞動者」？寧波60歲分揀工在崗猝死 公司推諉惹議
浙江婦拒絕生二胎 遭狠夫潑硫酸…僅拘留10天引眾怒

浙江婦拒絕生二胎 遭狠夫潑硫酸…僅拘留10天引眾怒

熱門新聞

28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，涉嫌人已被拘留，圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

2023-02-25 00:13
香港名媛兼模特兒蔡天鳳今天被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

2023-02-24 08:59
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

2023-02-25 11:26
香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，據調查生前曾搭前夫胞兄的車，準備接女兒放學。圖／取自香港01

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

2023-02-24 12:37
香港名媛蔡天鳳被殘殺肢解案傳出新進展。根據《香港01》報導，25日下午，香港重案組人員成功於東涌拘捕死者鄺姓前夫，目前被扣留調查。（取材自臉書）

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

2023-02-25 04:56
香港名媛兼模特兒蔡天鳳被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

2023-02-24 11:56

超人氣

更多 >
好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約
一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光
In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣
北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸