「狂飆」太火 學校食堂紛推同款豬腳麵 還有半價早餐

近日，清華大學學校餐廳推出「飆飆豬腳麵」。（取材自環球網）

開年電視劇「狂飆」的爆火，也帶火了豬腳麵，各地學校食堂更賣力「寵粉」，推出「狂飆」同款豬腳麵、腸粉，並送上半價早餐、免費湯粥水果等。清華大學學校餐廳推出「飆飆豬腳麵」，北京 航空航天大學食堂也上架新了豬腳麵，吸引了一大批同學打卡，有學生打趣說，等考研複試過了，又多一個打卡豬腳麵的儀式。

「狂飆」熱播後， 看到各地學校食堂有點「卷」。學生想吃豬腳麵，不少學校食堂就立刻安排上。對外經濟貿易大學食堂就推出豬腳麵加腸粉的「絕配」；浙江理工大學除了豬腳麵，還有腸粉、餃子 ，並「貼心」提醒本月免費供應陳皮茶。

而除了「狂飆」同款，在「寵」學生方面，浙江紹興職業技術學校推出了限時特價早餐，每天7時前早餐半價。該校黨委副書記劉建雲說，考慮到寒假時間比較長，為了讓師生更快適應學習生活，早起學習鍛鍊。

這次半價早餐計畫推出後，7時前來吃早餐的學生多了一倍，食堂自掏腰包給學生加餐，酒釀圓子、紅豆湯、紅棗南瓜粥等精美的湯粥，全都免費。