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中應屆畢業生僅6.1%薪逾萬 「錢少事少不累」受青睞

中國新聞組／北京28日電
薪資已不是中國年輕人唯一擇業條件，薪資少、幸福度高的工作更受青睞。(取材自每日經濟新聞╱視覺中國圖)
薪資已不是中國年輕人唯一擇業條件，薪資少、幸福度高的工作更受青睞。(取材自每日經濟新聞╱視覺中國圖)

「金三銀四」招聘季即將拉開帷幕，調查資料顯示，中國大學應屆畢業生平均薪資為5833元人民幣（約840.6美元），僅6.1%畢業生月薪逾1萬元；薪資少、幸福度高的工作受年輕人青睞，薪資不是唯一擇業條件。

2021屆應屆大學畢業生進入職場滿一年，中國高教管理數據與諮詢商麥可思（Mycos）調查資料顯示，2021屆應屆大學畢業生平均薪資為5833元，這是近十年最高水準；相較10年前（2012屆）平均薪資為3366元，增幅達73.2%。

界面新聞引述細部統計資料指出，從區間分布來看，2021屆應屆大學畢業生有38.4%起薪集中在4000元至6000元間；23.7%應屆畢業生薪資坐落在6000元至8000元區間。2021屆應屆大學畢業生薪資破萬元僅占6.1%，高於2020屆（4.3%）。

2021屆應屆大學畢業生平均收入較高行業包括，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業（6781元）、電子電氣設備製造業（含計算機、通信、家電等，6508元）、運輸業（6351元）、金融業（6100元），平均月薪均在6000~7000元。

外界普遍認為的高薪行業，應屆畢業生也難有「一步破萬」起薪；由於這些行業跨入門檻偏高，後續調薪空間較樂觀。以資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業來說，應屆畢業生從業三年後，平均薪資可達1萬691元。

麥可思就業藍皮書數據顯示，大學畢業生平均薪資水準受到行業發展、人力供給關係、地區經濟發展等多重因素影響。在一線城市就業，大學應屆畢業生（2021屆）畢業初期平均月收入為7332元；工作三年後，平均薪資可達1萬1281元。

數據指出，相較於薪資水平，中國年輕人愈加重視工作、生活平衡，在意工作幸福感。

2021屆應屆大學畢業生中，擔任公檢法機關工作人員、法律專業人員、醫護人員、研究人員等職業，擁有較高就業滿意度，分別為82%、78%、77%、77%；這些業別平均月收入非高收入；「工資不高、幸福度高的工作」在近年來受到歡迎。

界面新聞此前報導，近半數職場人優先選擇「錢少、事少、不累」的工作，越來越多的職場人期待投入更多的精力到生活中，對工作時間之外的生活充滿期待。

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