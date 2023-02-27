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每月擼顆「金瓜子」 花錢像沒花? 吸引中國年輕人投資

中國新聞組／北京27日電
由於不少消費者以長久積攢為目的，且一克重的黃金體積很小，大多數店鋪都提供了透明玻璃瓶用來保存。（取材自極目新聞）
由於不少消費者以長久積攢為目的，且一克重的黃金體積很小，大多數店鋪都提供了透明玻璃瓶用來保存。（取材自極目新聞）

「金瓜子」曾是古代帝王御用賞賜品，如今，「金瓜子」、「金豆子」這類克數輕、價格低的黃金產品，逐漸在年輕人群體中成為流行的投資、儲蓄以及心情表達方式。電商平台，部分銀行和線下金店都推出了「小而美」的黃金產品。相比於金條，金豆子門檻低、流動性好，有利於年輕人投資；但金豆的購買渠道魚龍混雜，仍有變現等風險。

極目新聞報導，在一家線上銷售「金瓜子」、「金豆子」的珠寶旗艦店評論區，不少消費者網購收貨後在評論區寫下購買心得，諸如「攢金計畫今年開始了，決定每個月都來擼一顆金子」、「積少成多，都當投資存錢了，期待早日攢滿第一桶金」、「帶女兒攢金豆子當嫁妝的」、「每月存幾個，等金價再漲的時候拋掉」、「戒菸買金豆」等等。

相較其他金飾或金條，重1至3克、價格幾百元至千元的小件黃金產品，因門檻低吸引很多年輕人購買。報導指出，在評論區，有購買者期望黃金升值後賺取差價，還有一些網友表示，購買小件黃金產品成為釋放心情和壓力的一種方式，「不開心買一個，開心了買一個，喜歡這種花了錢又沒花錢的感覺」。

互聯網電商平台也成為年輕人「攢金」的主要渠道。據報導，與以往簡單的金豆子不同的是，現在小克重的黃金，有金瓜子、金愛心、金大米、金花生、金元寶、金星星等多種形狀供選擇。一名黃金分析師表示，金豆豆這種黃金產品加工成本不高，不會像首飾金一樣會有較高溢價；知名品牌線上商家售價相對較高。

報導指出，一名銀行業人士說，相比於金條，金豆克這種門檻低、流動性好的產品創新有利於年輕人投資黃金，值得肯定。但是，金豆的購買渠道魚龍混雜，面臨成色不足、克重不足等風險。此外，需要注意黃金價格的回落風險，以及變現的難易度，回購可能面臨打折和損耗等問題。

店面人員展示「小金豆」。（取材自極目新聞）
店面人員展示「小金豆」。（取材自極目新聞）

投資 金價 電商

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