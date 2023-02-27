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「流感擊敗新冠」中國單日搜索量破7萬

中國新聞組／北京27日電
繼浙江寧波、杭州、上海後，北京近日也有學生感染甲型流感病毒。圖為示意圖。（Getty Images）
繼浙江寧波、杭州、上海後，北京近日也有學生感染甲型流感病毒。圖為示意圖。（Getty Images）

甲型流感近日進入高發期，北京、上海、浙江、天津等地均有學校因學生患甲流而停課。北京疾控中心22日發布最新疫情周報，報告顯示13日到19日，報告病例數排名第一的為流行性感冒，超過新冠病毒感染病例。有網友據此笑稱，「流感擊敗新冠」。

綜合媒體報導，小張（化名）在兩天前出現咳嗽症狀，起初並沒有放在心上，但在夜裡，突然覺得身上冷熱交替，體溫一度達到38.5攝氏度，伴有渾身痠痛無力，連夜到醫院就診後，確認感染甲型流感病毒。

「目前醫院確診甲流的人確實變多了。」北京市第一中西醫結合醫院急診感染科主任李立艷日前表示，感染甲型流感病毒後，除了嗅覺、味覺正常外，其他症狀與感染新冠病毒差不多。

值得一提的是，近7日以來，「甲流」的搜索及報導量呈顯著上升趨勢，僅25日就有超7萬的搜索量。

北京疾控中心22日發布疫情周報顯示13日到19日，報告病例數排名第一的為流行性感冒，超過新冠病毒感染病例。

在北京官方聲稱「北京流感病例數超過新冠」的消息傳出後，民間立即展開熱烈討論。

網友紛留言，「我身邊真的又倒下一片了，有的是之前沒陽的這次陽了，有的測不出來是什麼，但症狀都很近似，我覺得比我們那會兒大規模陽還要難治一些，不退燒就讓人很難辦… 」、「我孩子也得了甲流，發燒39度以上」、「甲流這麼嚴重，醫療機構也沒個預警」、「看起來這病又要輪一遍了」、「我個人覺得會不會新冠進化成流感了 」、「確定這不是新冠復陽？還是換個名字？」、「有人說這也是新冠的變異體。」

北京 流感 疫情

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