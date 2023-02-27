中旅遊業回暖再現0元遊 1景點配5購物點 還訂低消

中國旅遊業疫後回暖，不合理低價遊再現，甚至出現「零團費旅遊」，一個景點配五個購物點。 （取材自觀察者網）

中國旅遊業疫後回暖，不合理低價遊再現，甚至出現「零團費旅遊」。重慶的彭先生近日投訴，稱報名前旅社聲稱是「0元遊」，實際不僅安排購物點，還規定消費門檻，「一個景點搭配五個購物點，導遊直接提出必須在每個購物點消費達到多少才能去往下一個景點。」彭先生說，一趟旅遊回來，買了一堆殘次品，和一肚氣，完全沒體驗到旅遊樂趣。

工人日報報導，重慶許女士近日也想到旅行社報名雲南旅遊，網上顯示「6天5晚行程，報團費只需要499元（人民幣，下同，約72美元）」。旅行社宣傳稱，499元人民幣包括大理、麗江、西雙版納等多個知名目的地，包往返機票，住宿酒店在四星級以上。事實上，所謂的低價遊只是噱頭，承諾的服務不兌現，景點變成購物店，遊客怨聲載道。

當她準備報名時，發現旅行社是一個街邊小店，還有兩名遊客在與工作人員爭吵，這兩名遊客也是之前報了雲南遊旅行團，回來後感覺上當受騙了，要求退錢。其中一人說，「這個團處處都是坑，景點變成購物店，而且全是環境極差的小店。如果不買東西，導遊就會甩臉色，甚至讓司機故意拖延開車時間」。聽後，許女士立即打消報團念頭。

「不購物，不給房間！」近日，一段「購物團消費不達標不給房間卡」的視頻引發關注。視頻中，一名老人和另一名女子發生爭執，稱對方強制購物。據了解，這是發生在廣西桂林市某酒店前台的一幕，老人是遊客，女子為當地的一名導遊。老人所參加的旅遊團由海南出發，團費為398元，行程7天6晚。隨後桂林市文化廣電和旅遊局做出官方回應：經初步核查，涉事旅行社、導遊涉嫌不合理低價遊和強迫或變相強迫購物，已被立案調查。

重慶某旅行社市場部主管張宗軍透露，打低價牌已是旅行社吸引客流的慣常手段。他說，要根治不合理低價遊，必須推動旅遊產業鏈及服務升級。

中國旅遊研究院院長戴斌則認為，推動更多旅行社和旅行商品牌化，讓旅遊市場擁有更多誠信商家，達到良幣驅逐劣幣的效果。其次，建立一套有效、及時的司法救助和行政救助體系，讓遊客在旅遊過程當中，即時即刻能夠發現陷阱和隱患，及時獲得旅遊行 政主管部門的幫助，斬斷不合理低價遊利益鏈。