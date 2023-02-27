中國爆發甲流 「神藥」奧司他韋多地斷貨

甲型流感侵襲中國，流感「神藥」奧司他韋在多地出現熱賣甚至斷貨情況。（取材自新京報）

甲型流感 侵襲，流感「神藥」奧司他韋（Oseltamivir）再度被推向風口，多地出現熱賣甚至斷貨情況。受到奧司他韋在中國有30個批准文號及多家藥業競爭等影響，曾在2019年因可威（磷酸奧司他韋顆粒）助推總營收 近70億（人民幣，下同，約10億美元）的東陽光藥，這回選擇以價換量，祭出一片0.99元的「地板價」，降幅高達91%。

近日甲流和諾如(諾羅)病毒感染進入高發季，此輪以甲型H1N1為主，流感「神藥」奧司他韋再度出現熱賣甚至緊缺。紅星新聞報導，查詢阿里健康大藥房，15mg*10袋/盒的磷酸奧司他韋顆粒標價60元，月銷量6萬+；75mg*6粒/盒的磷酸奧司他韋膠囊標價85元，月銷1萬+；磷酸奧司他韋乾混懸劑價格為109元/瓶，銷量2000+。

北京 市一家藥店負責人說，「現在店裡只有奧司他韋膠囊，顆粒得過一兩個小時後才有貨。流感都是一陣一陣的，這種藥對感冒也沒用，所以我們不會進太多，都是隨進隨賣」。成都市一家藥店員工稱，該藥店只有奧司他韋顆粒，膠囊已經售罄，要等第二天補貨。

據國家衛計委印發的「流行性感冒診療方案（2020年版）」，中國目前上市的抗流感病毒藥物有三大類，即神經氨酸酶抑制劑、血凝素抑制劑、M2離子通道阻滯劑。其中，神經氨酸酶抑制劑主要有三個藥品，分別是奧司他韋、扎那米韋、帕拉米韋。奧司他韋是一種作用於神經氨酸酶的特異性抑制劑，可抑制成熟的流感病毒脫離宿主細胞。

東陽光藥商品名為奧爾菲、可威。2019年，可威助推東陽光藥登上業績巔峰，當年公司總營收為69.48億元。米內網數據，2019年，在公立醫療機構及城市實體藥店，奧司他韋合計銷售額超65億元，可威則占據約9成的市場份額。

不過，受新冠疫情影響，嚴格的防控措施使得流感病例減少，醫院處方量也隨著人口流動性降低而下降。可威的銷售額應聲急劇下滑。2020年，可威銷售收入驟減至20.69億元，2021年又縮水至僅有5.55億元。東陽光藥2021年更是迎來首虧。2022年上半年業績有所回暖，當期營收為12.93億元，同比增長539.47%，原因之一就是南方多個省份發布的流感預警。

奧司他韋的賽道正日漸擁擠，據國家藥監局官網，目前奧司他韋在中國有30個批准文號。而隨著第七批國家藥品集採，奧司他韋膠囊競標企業超過10家。為固守市場份額，東陽光藥選擇以價換量，祭出0.99元/片的「地板價」，降幅高達91%，遠超第七批集採48%的平均降幅。