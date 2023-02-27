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自願勞動？河南73歲婦扛水泥 半小時卸8噸、每袋賺5毛

中國新聞組／北京27日電
73歲大娘為了賺錢，扛百斤水泥。（視頻截圖）
73歲大娘為了賺錢，扛百斤水泥。（視頻截圖）

中國農村就業環境差，經濟水平較低，使得老人被迫冒險從事重體力工作賺錢養家。近日有一段視頻顯示，河南兩位70多歲老人合力卸一大卡車水泥賺辛苦錢，引起網友關注。有媒體從當地村委會獲悉，老人自願勞動獲取一定報酬；有網友怒懟說，哪來的自願勞動？不是生活所迫，誰會去賣苦力。

來源：YouTube

網易號「川妹子在日本」報導，一名男子昨天路過河南項城一村莊時看到不可思議的一幕，兩位老人正從一輛大卡車上卸水泥，大爺穿著短袖，大娘衣衫單薄，他倆一個負責卸貨一個負責扛走。半小時就卸下8噸水泥，每袋只賺人民幣5毛錢（約0.07美元）。

趁著兩人卸貨的空擋，男子上前詢問大娘年齡，對方表示73歲，男子聽後更驚訝了，有的人73歲動作都不利索，有的人73歲扛起百斤重的水泥，這身體素質相差太遠。

感嘆之際，男子當場拍了一個卸貨現場的視頻，視頻顯示，大爺站在卡車上負責將疊放的水泥拉起來遞到大娘肩膀上，再由大娘扛起水泥卸到兩米外的空地上，夫妻倆配合得非常默契，看來是常幹這類活，經驗比較豐富。

男子一邊拍攝一邊誇讚兩位老人身體好，同時解釋道，在我們農村都是50多歲的人才會幹這個，70多歲的水泥裝卸工第一次見，大爺、大娘的賺錢方式夠硬核，比一些年輕人的身體都好。

有媒體從當地村委會獲悉，老人自願勞動獲取一定報酬，當地也會定期對60歲以上老人進行家訪和體檢。

有網友說，農村沒有退休金，不幹活沒有飯吃，卸水泥都是沒辦法的事。還有網友說，這就是農村老人的現狀，我見過很多，要嘛是子女不孝順不管不顧，要嘛是老倆口賺錢補貼兒女，無論是哪種可能，都挺悲慘的。

報導說，兩位70多歲的老人這般拚命，十有八九是生活所迫，而非心甘情願，如果不是為晚年生活更有尊嚴，如果不是為了再扶持兒女一把，沒人願意從事又髒又累的重體力勞動，說到底老人扛水泥壓根就不是自願的。

人老之後都想在家喝喝茶、聊聊天、打打牌，頤養天年，但是現實不允許，農村老人沒有退休金，基本生活保障也相對較低，如果再不勞動掙錢，那無異於坐吃山空，所以農村老年人幹髒活累活的不在少數，文中的大爺大娘只是農村老年群體的一個縮影罷了。

退休金 河南 就業

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