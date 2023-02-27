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1顆果凍22元 黑龍江女子KTV歡唱收天價帳單傻眼

中國新聞組／北京27日電
女子吐槽KTV一個果凍收22元，市監局表示情況屬實，正在處理。（取材自極目新聞）
女子吐槽KTV一個果凍收22元，市監局表示情況屬實，正在處理。（取材自極目新聞）

黑龍江省佳木斯市一名女子和朋友日前到一間KTV歡唱，其間點了一些零食、飲料，沒想到買單時卻發現，帳單上一顆小小的果凍竟要價22元（人民幣，下同，約3.1美元），一行人吃了一袋被收費242元，離譜的「天價果凍」讓他們氣得報警。當地市場監督管理局已介入調查。

影音來源：YouTube

極目新聞報導，該名女網友拍下KTV的帳單，一群人買了礦泉水、果盤、水晶之戀果凍、鴨脖、瓜子等食物，6個人共消費1048.9元。然而，仔細一看卻發現，「水晶之戀果凍」一顆竟然要22元。

女子稱，「樺南好聲音歌廳水晶之戀果凍，就這麼一個果凍就22元，我們吃了一袋收了242元。」但到網購平台上查詢，水晶之戀果凍一袋的價格，只需7元到170元不等。

女子表示，來KTV消費，也知道物價會比較高，不過既然是出來玩的，就是為了開心，商品價格高一點也不在意，但收費實在貴得離譜，讓他們決定報警處理。

「天價果凍」引發網友熱烈討論，女網友事後將影片刪除，但已引起當地部門注意。樺南縣市場監督管理局工作人員表示，歌廳高價售賣果凍此事屬實，正在進行調查。

女子出示帳單。（取材自極目新聞）
女子出示帳單。（取材自極目新聞）

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