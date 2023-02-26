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「床貼馬桶」廁房一晚只要61元 業者：利用小空間，沒人住就算了

中國新聞組／北京26日電
鄭州一家民宿出現特殊的「廁房」，影片拍攝者從床上醒來後就面對馬桶的畫面，震撼不少大陸網友。（取材自上游新聞）
鄭州一家民宿出現特殊的「廁房」，影片拍攝者從床上醒來後就面對馬桶的畫面，震撼不少大陸網友。（取材自上游新聞）

膠囊旅館是不少為了節省旅費背包客的首選，但相較於膠囊旅館必須使用公共衛浴。河南鄭州民宿業者推出了床就緊挨著馬桶的「廁房」，一晚收費人民幣61元（約8.7美元），引發上百萬網友圍觀。

來源：YouTube

據「上游新聞」報導，近日，一則「180萬人圍觀0室0廳1衛公寓」的影音在網上熱傳。但經「上游新聞」查證，這並非公寓，而是一家民宿的床位房。

從影片中可以看到，房間裡的設備一應俱全，有空調、洗手台、馬桶和床，床頭還有對外窗。洗手台上掛著一面鏡子，另一側的牆上甚至還有一幅畫。

但由於狹小的房間內，床就緊貼著馬桶，有網友留言問：「這是在衛生間放了張床嗎？」

影片拍攝者「黑貓長」表示，他是在某團購網站上發現這個民宿房間，「看到之後我就震驚了，我就覺得很離譜，感覺怎麼可以會有這樣子的房間，然後這房間到底會不會真的有人去住，必須得去體驗一下。」

「去了之後，他們給我開的不是這一間房間，比這個要好一點點。然後我就說必須要跟圖上的一樣，然後就給我開了，他們還覺得挺奇怪的，為什麼不住其他房間，因為雖然都是類似結構，但至少馬桶有一個玻璃分隔。」

報導稱，在影片中，「黑貓長」從床上醒來面對馬桶的鏡頭震驚了很多網友。但「黑貓長」坦承，自己其實沒有在這裡過夜，只是白天在這裡體驗了一下。他可以睡到床的另一頭，但「躺到這邊（馬桶旁）的話就更有節目效果」。

「黑貓長」說：「剛開始的時候我覺得還行，可以接受，躺了一會之後，還是有一點點反胃的感覺。房間沒有電視，但其他的你要說它挺小，但是東西也都有，而且它除了馬桶在邊上以外，其他衛生程度其實還挺好，但給人的感覺就是很衛生，然後又很不衛生。」

「上游新聞」指出，這家民宿位於鄭州市金水區一個小區內，距離當地著名的鄭州大學第一附屬醫院鄭東院區非常近，步行僅需5分鐘，房間名為「一居室床位房」，一晚人民幣61元。

對於如此特殊的房型設計，這家民宿業者解釋，只是利用了一個小空間而已。「其實這個房間是可有可無的，就是有人住就住，沒人住就算了的那種。」

民宿業者表示，其實來這裡住的多是來附近醫院看病，就住個一天，自己也看到了那個視頻。「這裡也不是月租房，網上的評論感覺好像是人到了一個什麼地步，才不得不住這種房間，那是不可能的。」

民宿 鄭州 旅館

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