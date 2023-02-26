酷似宋慧喬女飛官成全國人代 90後徐楓燦被讚「誰配她」

90後高顏值女飛行員徐楓燦，成為全國人大代表。（取材自微博）

解放軍 一名女飛行員徐楓燦近日被選為全國人大代表，因顏值酷似韓星宋慧喬，受到網民關注稱，「什麼樣的小伙子才能配得上她？」

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香港 01報導，據央視軍事周六消息，新一屆全國人大代表名單公布，解放軍第75集團軍某空突旅直-20女飛行員徐楓燦首次進入解放軍和武警部隊代表團。

徐楓燦。（取材自微博）

報導指出，，徐楓燦出生於1999年，2017年至2021年就讀於陸軍航空兵學院，連續兩年被評為優秀學員。她是中國陸軍首批自主培養的十名女飛行員之一，也是陸軍首個初放單飛的女飛行員，早前還被評為南部戰區「四有」先進個人。

其實公眾對徐楓燦並不陌生，出生於浙江金華的徐楓燦，其故事就去年曾出現在浙江省高考 作文題目中。2021年6月「新青年」雜誌第184期對她曾做「畢業季」報導，「陸軍航空兵學院飛行學員徐楓燦帶你坐上直升機俯瞰壯美山河。」另外，在去年珠海航展的直升機靜態展區，徐楓燦曾亮相解說，獲網友大讚「實力與顏值並存」。

網民也對徐楓燦讚賞有加，「英姿颯爽！標配名詞」、「小姐姐真的太優秀了」、「中華兒女多奇志，不愛紅裝愛武裝」、「是怎麼做到又美又颯還這麼可愛的」、「徐楓燦少尉真漂亮！什麼樣的小伙子才能配得上她？」