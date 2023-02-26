我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加暴風雨 陸空交通受阻 周末可能出現「水龍捲」

CNN播美偵察機遭解放軍機攔截 胡錫進：南海九段線非白畫的

中國將選拔國際航天員聯合開展科學實驗 多國提需求

中國新聞組／北京26日電
中國即將開始準備選拔國際航天員。圖為在北京航天飛行控制中心拍攝的神舟15號航天員費俊龍（右）、張陸（左）密切協同做出艙前準備的畫面。(新華社)
中國即將開始準備選拔國際航天員。圖為在北京航天飛行控制中心拍攝的神舟15號航天員費俊龍（右）、張陸（左）密切協同做出艙前準備的畫面。(新華社)

中國即將開始準備選拔國際航天員。中國載人航天工程辦公室介紹稱，已有多個國家提出選派航天員參與中國空間站飛行任務的需求。中國載人航天工程副總設計師楊利偉表示，今年飛行任務乘組已完成選拔。另外，為搶占軌道資源，中國計畫發射更多衛星「壓制」星鏈。

央視新聞報導，目前，中國與聯合國外空司、歐洲空間局共同遴選的多個空間科學應用項目正在按計畫實施，相關載荷將於2023年開始陸續上行中國空間站開展實驗。

中國載人航天工程副總設計師陳善廣說：「我們即將開始準備選拔國際的航天員，到我們空間站上去，一起來聯合開展科學實驗等等。來到中國的空間站，用中國的飛船上太空，對中國的飛行器要進行熟悉，這方面的工作可能只能等到了國內以後，我們專門由教員為他們進行輔導。我們也希望國外的航天員來中國的空間站，也更多了解中國文化。當然我們也期望，國家之間航天員之間的文化的交流，互相促進，也會更有價值。」

根據中國載人航天任務規畫，今後航天員將常態化值守空間站，每批航天員任務期為六個月，今年還將有兩批六名航天員執行飛行任務。

中國載人航天工程副總設計師楊利偉介紹稱，今年飛行任務乘組六名航天員的選拔工作目前已經完成。目前中國空間站已全面進入應用與發展階段，接下來工程總體將全面實施載人登月探測工程。

另據美國之音報導，中國軍方下屬機構的研究人員建議，要在近地軌道上建立中國版的龐大衛星網絡，壓制美國星鏈（Starlink）衛星互聯網網絡，對星鏈衛星進行近距離監控，甚至對其進行激光襲擊和網絡攻擊。

隸屬中國人民解放軍的航天工程大學的研究人員在一篇新論文中提出了這一建議。香港南華早報最先報導了這一消息。論文發表在中國今年2月出版的「指揮控制與仿真」期刊上。

星鏈旨在向全球用戶提供高速互聯網服務，但中國擔心受到這一系統的監控。研究人員說，中國建立的衛星星座（constellation）要搭載「太空目標監視載荷」，對星鏈衛星進行長期近距離監視，同時可以採取搭載航天偵察載荷的方式獲得與星鏈星座對等的偵察能力。

太空 解放軍 香港

上一則

養老金缺口問題 周小川：別認為有拖延機會 以後更難

下一則

香港名媛碎屍案 前夫攜400萬財物潛逃前落網

延伸閱讀

衛星通訊業 競爭白熱化

衛星通訊業 競爭白熱化
三星著眼「衛星聯網」晶片裝入新款Galaxy 緊追蘋果

三星著眼「衛星聯網」晶片裝入新款Galaxy 緊追蘋果
加州的勝利 特斯拉全球工程總部花落巴洛阿圖

加州的勝利 特斯拉全球工程總部花落巴洛阿圖
太平島「增生」？最新空偵照曝光 海巡署：港灣疏濬土方回填灘岸

太平島「增生」？最新空偵照曝光 海巡署：港灣疏濬土方回填灘岸

熱門新聞

香港名媛兼模特兒蔡天鳳今天被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

2023-02-24 08:59
28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，涉嫌人已被拘留，圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

2023-02-25 00:13
香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，據調查生前曾搭前夫胞兄的車，準備接女兒放學。圖／取自香港01

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

2023-02-24 12:37
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

2023-02-25 11:26
香港名媛兼模特兒蔡天鳳被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

2023-02-24 11:56
香港名媛蔡天鳳被殘殺肢解案傳出新進展。根據《香港01》報導，25日下午，香港重案組人員成功於東涌拘捕死者鄺姓前夫，目前被扣留調查。（取材自臉書）

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

2023-02-25 04:56

超人氣

更多 >
蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機
港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人
蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」

蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」
蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了

蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了
蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件

蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件