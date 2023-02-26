中國將選拔國際航天員聯合開展科學實驗 多國提需求

中國即將開始準備選拔國際航天員。圖為在北京航天飛行控制中心拍攝的神舟15號航天員費俊龍（右）、張陸（左）密切協同做出艙前準備的畫面。(新華社)

中國即將開始準備選拔國際航天員。中國載人航天工程辦公室介紹稱，已有多個國家提出選派航天員參與中國空間站飛行任務的需求。中國載人航天工程副總設計師楊利偉表示，今年飛行任務乘組已完成選拔。另外，為搶占軌道資源，中國計畫發射更多衛星「壓制」星鏈。

央視新聞報導，目前，中國與聯合國外空司、歐洲空間局共同遴選的多個空間科學應用項目正在按計畫實施，相關載荷將於2023年開始陸續上行中國空間站開展實驗。

中國載人航天工程副總設計師陳善廣說：「我們即將開始準備選拔國際的航天員，到我們空間站上去，一起來聯合開展科學實驗等等。來到中國的空間站，用中國的飛船上太空 ，對中國的飛行器要進行熟悉，這方面的工作可能只能等到了國內以後，我們專門由教員為他們進行輔導。我們也希望國外的航天員來中國的空間站，也更多了解中國文化。當然我們也期望，國家之間航天員之間的文化的交流，互相促進，也會更有價值。」

根據中國載人航天任務規畫，今後航天員將常態化值守空間站，每批航天員任務期為六個月，今年還將有兩批六名航天員執行飛行任務。

中國載人航天工程副總設計師楊利偉介紹稱，今年飛行任務乘組六名航天員的選拔工作目前已經完成。目前中國空間站已全面進入應用與發展階段，接下來工程總體將全面實施載人登月探測工程。

另據美國之音報導，中國軍方下屬機構的研究人員建議，要在近地軌道上建立中國版的龐大衛星網絡，壓制美國星鏈（Starlink）衛星互聯網網絡，對星鏈衛星進行近距離監控，甚至對其進行激光襲擊和網絡攻擊。

隸屬中國人民解放軍 的航天工程大學的研究人員在一篇新論文中提出了這一建議。香港 南華早報最先報導了這一消息。論文發表在中國今年2月出版的「指揮控制與仿真」期刊上。

星鏈旨在向全球用戶提供高速互聯網服務，但中國擔心受到這一系統的監控。研究人員說，中國建立的衛星星座（constellation）要搭載「太空目標監視載荷」，對星鏈衛星進行長期近距離監視，同時可以採取搭載航天偵察載荷的方式獲得與星鏈星座對等的偵察能力。