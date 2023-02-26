醫改拿走個人帳戶錢？ 醫保局：資金平移 保障沒縮水

數百名已退休長者日前又聚集在武漢中山公園抗爭，要求當地政府撤回醫保改革。（路透）

部分城市居民日前上街頭抗議醫保 改革，認為政府拿走了他們的積蓄，國家醫保局昨對此發文表示，本次改革的核心，是用調整個人帳戶的畫入方式，來置換普通門診報銷機制，保障並沒有縮水。新機制在2022年減輕了職工就醫負擔1086億元人民幣（約156.3億美元）。改革效果逐步顯現。個人帳戶資金會減少，但換來門診看病、指定藥房買藥可報銷的新好處，也減輕大醫院病床周轉的壓力。

近日，一些地方推進職工醫保門診共濟保障機制改革，引發部分群眾關注。部分群眾對改革後職工醫保個人帳戶畫入減少有疑問，對改革後看病就醫便利性有顧慮。

醫保局在「職工醫保門診共濟保障機制改革後個人帳戶結餘的歸屬不變」文章中指出，中國原有醫保制度把職工和單位繳納的金額，按比例畫入個人帳戶、社會統籌基金池。民眾在門診看病和買藥只可從個人帳戶支付，住院方可報銷。社會老齡化導致門診需求大，長者個人帳戶不夠用，小病拖成大病，而可報銷的住院資源也愈趨緊張，健康人群的個人帳戶卻資金沉澱。

醫保局表示，本次改革，是在不增加社會和個人額外負擔的前提下，建立職工醫保普通門診統籌報銷機制，並通過調減單位繳費和統籌基金畫入個人帳戶的比例，為普通門診報銷提供資金支持。改革明確要求，資金平移後全部用於門診統籌報銷，以滿足廣大參保人特別是退休 人員對報銷普通門診費用的需求，簡單來說就是「待遇置換，資金平移」。

文章指出，目前，全國已有99%統籌地區開展了普通門診統籌。今年以來全國定點醫療機構已實現普通門診統籌結算4.41億人次，日均結算超過780萬人次，完成結算金額462.4億元。「待遇置換、資金平移」改革效果逐步顯現。

而為了發揮普通門診報銷濟病濟困作用，本次改革也注重向患病群眾及老年群體傾斜。目前，已開展改革的各統籌地區基本都明確了退休職工享受更高的報銷待遇，以更好保障老年人健康權益。此外，考慮到許多參保人特別是退休人員在基層醫療機構就診取藥比較方便，改革將符合條件的定點零售藥店提供的用藥保障納入報銷範圍，方便群眾在家門口就醫購藥。

文章指出，由於各統籌地區經濟社會發展不平衡，推進改革也存在不平衡，有的地方改革紅利還沒有充分釋放。對此，醫保局將指導各地持續優化完善配套措施，確保實現預期目標。對於不少參保人劃入個人帳戶的資金會有不同程度的減少，醫保局也會努力處理好改革前後的政策銜接，逐步實現改革目標，努力提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。