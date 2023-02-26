養老金缺口問題 周小川：別認為有拖延機會 以後更難

周小川強調，別認為養老金體制改革還有拖延機會，以後選擇會更難。（取材自博鰲亞洲論壇官網）

中國養老金問題日益嚴重，社會近期也熱議延遲退休 方案，而中國人民銀行前行長周小川則示警，不要認為養老金還有推延的機會，若等到以後再做選擇會更難。

現為博鰲亞洲論壇副理事長的周小川，25日出席「第5屆全球財富管理論壇」實做出上述表示。據「財經雜誌」刊登的發言實錄，他針對官方近年推廣的「個人養老金」制度表示，新推出的制度是好的，但激勵機制偏弱。他解釋，現有個人所得稅還存在一定缺陷，扣稅還稅仍須改進；且忽略了國外具有企業與個人混和繳納的激勵機制。

關於延長退休年齡，周小川認為雖有空間，但不是想延長多少年就延長多少年，這涉及到平均健康水平和老年人的生產力，企業也會在成本上有所考慮。

他認為，養老金帳戶個人繳納8%加上企業8%，處於中位數水平，「企業繳納20%太高了，即便16%在全球也是非常高的水平，而且這個16%不能計到職工的個人帳戶，就沒起到對職工勞動報酬的激勵作用，這些都會影響企業競爭力」。

就養老金缺口問題，他強調，如果基本的測算條件沒有跟未來的退休者交代清楚，「在過去體制的慣性下，他們會覺得反正退休以後國家都管了，何必要再搞一些個人預籌？企業也會覺得，何必再為職工操這份心？」

養老金諸多的問題怎麼解決？他提出五點看法和建議，包含「不回避難題」、「不要認為養老問題還有拖延的機會，以後再做選擇會更艱難」、「要注意治本，至少治標治本相結合」、「養老金的研究任務和挑戰巨大」、「中國養老金預籌資金比率低」等。

對於後者，他強調，國際上多數國家預籌養老金的總量占GDP的50%到100%，有的國家超過100%；中國這個比率僅在10%以下，「有人說6%，也有人說2%到3%」。周小川直言，中國現有的基礎並不太好，未來的挑戰是很大的。