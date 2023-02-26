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救失業 中國擴大招考公務員 廣東、湖北名額都破萬

中國新聞組／北京26日電
20多個省分25日舉行公務員招考筆試，今年不少省分都大幅擴增招考人數。圖為福州一處考場，考生正在查看考試訊息。（中新社）
20多個省分25日舉行公務員招考筆試，今年不少省分都大幅擴增招考人數。圖為福州一處考場，考生正在查看考試訊息。（中新社）

中國20餘省分25日舉行今年公務員招考筆試。為緩解失業率尤其是年輕人的高失業率問題，不少省分今年大幅提高公務員招考員額，不少職位甚至專門提供應屆畢業生。但由於當前就業不易，今年各地公務員考試競爭也相當激烈。

中新網報導，多數省分今年公務員招考規模都有所擴大，部分地區計畫招考人數甚至破萬。例如，廣東全省各級機關計畫招考公務員1萬8258名，湖北計畫招錄公務員也達1萬1268名。

從招錄增幅來看，甘肅、雲南、廣西、內蒙古4地擴招超過50%，其中甘肅擴招規模更將近80%。

此外，部分省分也擴大針對應屆畢業生的招考幅度。例如，河南今年全省計畫錄用公務員9134人，其中98%的職位不要求基層工作經歷，對於2023年應屆碩士、博士研究生，報考年齡更從35歲以下放寬至40歲以下。四川省市級以下機關職位則有1958個計畫限招高校應屆畢業生。

華圖教育研究院專家劉有珍指出，今年中國無論「國考」（指中央、國家機關公務員錄用考試）還是多地「省考」，招錄和報考人數都有增長，公務員擴招有利於豐富高校畢業生就業選擇。

據中國國家統計局早前公布的數據，去年12月，中國全國城鎮調查失業率5.5%，其中16至24歲勞動力調查失業率則高達16.7%。

去年中國高校畢業生高達1076萬人，創歷年新高，預計今年又將再增至1158萬人。因此，中國國務院總理李克強多次要求各地區、各部門，必須高度重視高校畢業生的就業問題。

由於當前中國整體經濟情勢相對嚴峻、就業不易，因此也吸引更多人報考公務員。重慶晨報就指出，今年重慶計畫招考公務員3919名，比去年大幅增加了1104人。但截至本月3日，總報考人數就已超過13萬人。其中競爭最激烈的職務，有762人報考，但只計畫錄取兩人。

重慶晨報25日在一處考場隨機採訪10名考生，當中六人都是應屆畢業生。重慶工商大學今年應屆畢業生王思易說，「周圍很多朋友都開始忙著找工作，我打算考個公務員試試」。她報考的職位招考一人，但有172人報名，競爭也相當激烈。

就業 甘肅 國務院

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