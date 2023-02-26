我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加暴風雨 陸空交通受阻 周末可能出現「水龍捲」

CNN播美偵察機遭解放軍機攔截 胡錫進：南海九段線非白畫的

大學生求穩爭捧鐵飯碗? 官籲別滿腦子「央國政」

中國新聞組／北京26日電

全國政協委員倪閩景向兩會提案指出，現在不僅大學生求穩，中學生都求穩，他鼓勵大學生去挑戰科創企業，「不要滿腦子『央國政』（央企、國企、公務員）」。有網友支持這番言論，但也有不少網友吐槽，「專家又在瞎建議」，「不如你出來創業，讓我進去」。有評論也稱，年輕人想著「央國政」是礙於生活壓力，「鼓勵大家下海，也要看海裡有沒有魚」。

全國政協委員、上海市教委副主任倪閩景將在今年全國兩會上提交兩份提案。澎湃新聞報導，一是聚焦青少年科創教育高質量發展，二是拔尖人才培養。倪閩景並表示，應多關心和支持博士生，特別是科技方面的博士生。現在博士生一個月補貼大概3000元人民幣（約432.2美元），至少能提高到1萬元，這樣全中國超50萬名全日制博士生大概需投入超50億元，但這是值得的。這會導向更多的孩子從事科創學習和發展。

他並表示，從現在的大學生就業來看，不是崗位問題，而是結構性問題。現在，不僅僅大學生求穩，中學生都求穩，人生目標就是穩穩地擁有生活。所以，一方面要提高大學生的就業適應能力，另一方面要鼓勵大學生，不要滿腦子「央國政」。做公務員，進入以後一眼看到了頭；但在科創企業裡，（前途）是看不到頭的，很難想像的。

對此，有網友支持，「希望堅持教育改革，培養國家創新人」、「年輕人要積極進入社會推動社會發展」、「支持要培養各種各樣的人才，發展各種技術，創新能力才會更強」。也有不少網友吐槽，「如果連飯都吃不上，還提什麼自主創新」、「你出來創業，讓我進去」、「專家又在瞎建議」。

大象新聞評論指出，別怪大學生滿腦子「央國政」，多思考思考年輕人為什麼只想這些。倪閩景一句鼓勵年輕人勇敢嘗試的話，引來大家些許不滿。大家這麼敏感，是戳到了痛處，現在的生活壓力比專家建議更刺激，躺也躺不平，卷也卷不贏，以前35歲正值壯年，現在35歲生怕被裁員。

「鼓勵大家下海，也要看海裡有沒有魚，」評論說，如果不選擇「穩定」，每月的房貸、生活成本該怎麼辦？相比公務員，沒有996，工資穩定、節假雙休才是「真香」定律。別怪年輕人熱衷考公，這不是躺平擺爛，是大多數人接受平凡。不要老勸年輕人別考公，多想想年輕人為什麼只想考公。

全國兩會 就業 教育

上一則

香港名媛碎屍案 前夫攜400萬財物潛逃前落網

下一則

酷似宋慧喬女飛官成全國人代 90後徐楓燦被讚「誰配她」

延伸閱讀

德州眾議員提案 中小學禁設投票所

德州眾議員提案 中小學禁設投票所
佛州大學生戴隱形眼鏡睡著 感染食肉菌幾乎失明

佛州大學生戴隱形眼鏡睡著 感染食肉菌幾乎失明
駕駛技能滅絕中？美國Z世代年輕人對汽車、駕照沒興趣

駕駛技能滅絕中？美國Z世代年輕人對汽車、駕照沒興趣
大學生舉槍與惡徒對幹？又一州通過校園攜槍法案

大學生舉槍與惡徒對幹？又一州通過校園攜槍法案

熱門新聞

香港名媛兼模特兒蔡天鳳今天被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

2023-02-24 08:59
28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，涉嫌人已被拘留，圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

2023-02-25 00:13
香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，據調查生前曾搭前夫胞兄的車，準備接女兒放學。圖／取自香港01

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

2023-02-24 12:37
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

2023-02-25 11:26
香港名媛兼模特兒蔡天鳳被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

2023-02-24 11:56
香港名媛蔡天鳳被殘殺肢解案傳出新進展。根據《香港01》報導，25日下午，香港重案組人員成功於東涌拘捕死者鄺姓前夫，目前被扣留調查。（取材自臉書）

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

2023-02-25 04:56

超人氣

更多 >
蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機
港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人
蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」

蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」
蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了

蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了
蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件

蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件