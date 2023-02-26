大學生求穩爭捧鐵飯碗? 官籲別滿腦子「央國政」

全國政協委員倪閩景向兩會提案指出，現在不僅大學生求穩，中學生都求穩，他鼓勵大學生去挑戰科創企業，「不要滿腦子『央國政』（央企、國企、公務員）」。有網友支持這番言論，但也有不少網友吐槽，「專家又在瞎建議」，「不如你出來創業，讓我進去」。有評論也稱，年輕人想著「央國政」是礙於生活壓力，「鼓勵大家下海，也要看海裡有沒有魚」。

全國政協委員、上海市教委副主任倪閩景將在今年全國兩會 上提交兩份提案。澎湃新聞報導，一是聚焦青少年科創教育 高質量發展，二是拔尖人才培養。倪閩景並表示，應多關心和支持博士生，特別是科技方面的博士生。現在博士生一個月補貼大概3000元人民幣（約432.2美元），至少能提高到1萬元，這樣全中國超50萬名全日制博士生大概需投入超50億元，但這是值得的。這會導向更多的孩子從事科創學習和發展。

他並表示，從現在的大學生就業 來看，不是崗位問題，而是結構性問題。現在，不僅僅大學生求穩，中學生都求穩，人生目標就是穩穩地擁有生活。所以，一方面要提高大學生的就業適應能力，另一方面要鼓勵大學生，不要滿腦子「央國政」。做公務員，進入以後一眼看到了頭；但在科創企業裡，（前途）是看不到頭的，很難想像的。

對此，有網友支持，「希望堅持教育改革，培養國家創新人」、「年輕人要積極進入社會推動社會發展」、「支持要培養各種各樣的人才，發展各種技術，創新能力才會更強」。也有不少網友吐槽，「如果連飯都吃不上，還提什麼自主創新」、「你出來創業，讓我進去」、「專家又在瞎建議」。

大象新聞評論指出，別怪大學生滿腦子「央國政」，多思考思考年輕人為什麼只想這些。倪閩景一句鼓勵年輕人勇敢嘗試的話，引來大家些許不滿。大家這麼敏感，是戳到了痛處，現在的生活壓力比專家建議更刺激，躺也躺不平，卷也卷不贏，以前35歲正值壯年，現在35歲生怕被裁員。

「鼓勵大家下海，也要看海裡有沒有魚，」評論說，如果不選擇「穩定」，每月的房貸、生活成本該怎麼辦？相比公務員，沒有996，工資穩定、節假雙休才是「真香」定律。別怪年輕人熱衷考公，這不是躺平擺爛，是大多數人接受平凡。不要老勸年輕人別考公，多想想年輕人為什麼只想考公。