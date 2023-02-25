大熊貓「樂樂」旅美死亡初判心臟病變「丫丫」可望返中

旅美大熊貓「樂樂」死亡初步研判是心臟病變導致。（取材自人民網）

今年2月初在美國孟菲斯動物園 死亡的大熊貓「樂樂」，經中美專家屍檢後初步判定是心臟病 變導致。至於另一隻大熊貓「丫丫」的健康狀況，中美雙方正在積極協調，辦理有關手續，爭取早日運輸大熊貓「丫丫」回國。

人民網報導，中方赴美大熊貓專家組近日已抵達孟菲斯動物園，與美方專家共同完成了對大熊貓「樂樂」的屍體解剖檢查，解剖排除了導致動物意外死亡的如腸扭轉、主動脈破裂、肝膿腫破裂或大出血等常見病因。觀察到心臟病變，初步判定是其死亡的原因，但需要進一步的病理檢測結果確認。

同時，專家組現場查看了大熊貓「丫丫」的健康狀況，調閱了其體檢報告和健康月報。評估認為，目前「丫丫」除皮膚病導致的毛髮脫落外，食欲良好，糞便性狀正常，體重穩定。專家組還就「丫丫」的被毛異常情況與孟菲斯園方進行了討論，並就「丫丫」的飼養和護理向美方提出了建議和要求。

報導稱，中美雙方正在積極協調，辦理有關手續，爭取早日運輸大熊貓「丫丫」回國。目前，中方已經發放了進口許可證、檢疫許可，確定了檢疫場所，做好了相關準備工作。

另據澎湃新聞報導，一位美國川籍華人 非常擔心「丫丫」，近日不惜飛越3000公里去看望「丫丫」。視頻中，該華人在孟菲斯動物園看到瘦骨嶙峋，腳步蹣跚的「丫丫」，當場就流淚了。帶著哭腔，不斷的抱怨這竹子太乾了，「丫丫」吃得好費勁。這是什麼竹子，全是空的。

2003年4月，大熊貓「丫丫」和「樂樂」飄洋過海，前往美國田納西州孟菲斯動物園，開始了他們10年的異鄉生活。2013年合約到期以後，孟菲斯動物園又再次續約10年直到2023年。而不幸的是，今年2月1日「樂樂」在孟菲斯去世。

至於「丫丫」從去年開始就有皮膚病，牠拖著病態的消瘦身軀，時常倒地不起，更顯可憐。也引起了全世界網友的關注。對此，這幾年也有很多網友和動保協會質疑和批評，指孟菲斯動物園對「丫丫」和「樂樂」疏於照顧。