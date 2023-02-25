生育恐慌 中國3成農青不婚不生 四川醫院滿是代孕廣告

四川華西第二醫院女廁所貼滿「代孕」、「供卵」小廣告，醫院表示，之前每周定期清理兩次，將會放置警示牌。(取材自九派新聞)

中國人口減少引發的社會問題近來成為媒體熱門話題，許多人將「催生」寄望於農村青年。不過一項調查顯示，在農村，30歲以上的大齡未婚青年非常普遍，且出現了高達三成的恐婚、恐育群體，人數還在逐年攀升；中國農村正在發生「生活革命」。而對於生育的恐慌甚至蔓延到醫院的女廁所裡，「代孕」、「供卵」等小廣告怎麼也撕不完，引發熱議。

近日，「近三成農村青年無生育意願？」、「農村老年人養老難在哪？」話題衝上熱搜，主話題閱讀增量超過15億。這源自於武漢 大學社會學院教授呂德文撰寫的「微博 2023回鄉見聞報告」。呂德文是在主導了新華網、微博聯合武漢大學中國鄉村治理研究中心、中國社會科學院新聞與傳播研究所傳媒調查研究中心聯合發起的「2023回鄉見聞」問卷調查設計後，也創作了自己的回鄉見聞。

呂德文在接受紅星新聞專訪時表示，10萬多份的問卷，基本上全國各地的變化都看得到，中國社會正在發生巨變。中國農村正在發生一場生活革命。

無論是問卷數據，還是網友的博文反映，以及團隊的田野調查，呂德文說，多方數據都顯示，不分男女，30歲以上的大齡未婚青年都非常普遍。無生育意願的農村青年比率已經高達27.72%，比2021年寧波地區的數據翻了一倍有餘，有一胎意願的占比為38.04%，有三胎及以上意願的占比僅1.75%。

呂德文表示，中國社會生活方式的連鎖反應，使90後、00後這一批農村年輕人已經習得了城市生活方式。中國農村正在發生的「生活革命」，其實就是生活方式的都市化。而跟城市社會一樣，農村也出現了一些恐婚、恐育群體，這個數據肯定是比較高的，而且基本上每年都在攀升。此外，農村老人也因此形成一不靠子女，二不靠國家，靠自己的「自養秩序」。

而社會上對於生育的恐慌也蔓延至醫院的廁所裡。四川成都一市民昨天在社交平台發布視頻稱，四川大學華西第二醫院錦江院區產科女廁所隔間內貼滿了「試管嬰兒」、「代孕」、「供卵」、「包成功」等小廣告。醫院保潔部門工作人員說，天天都在清理，保衛處天天去抓，但貼廣告的人很多都不聽，清理了又被貼上了。

根據「人類輔助生殖技術管理辦法」，禁止以任何形式買賣配子、合子、胚胎。醫療機構和醫務人員不得實施任何形式的代孕技術。九派新聞引述華西第二醫院工作人員表示，由於二樓和三樓屬於婦科和生殖科，不孕症的病人都在這兩層樓，因而是貼小廣告的重災區，後期將做一個警示牌掛在廁所附近。