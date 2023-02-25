生源不夠 民辦幼兒園爆首輪關停潮 公辦罕見對外招生

生源不夠，央企機關幼兒園對外招生。(取材自每日經濟新聞／視覺中國圖)

中國進入人口負增長時代，最先衝擊的就是學前教育 。據報導，各幼兒園今年因此面臨激烈的生源競爭，首輪幼兒園關停潮已到來。民辦幼兒園招生 難，少部分公辦幼兒園也20多年來首次對外招生。甚至未來有不少高校也將會倒閉。全國政協委員昨天提案建議生育登記取消結婚限制，逐步向未婚女性開放生育保障公共服務體系，解決迫在眉睫的人口問題。

第一財經引述一名武漢 市漢陽區的家長龔玲（化名）說，她正為剛滿三歲的兒子物色幼兒園，想不到家門口一所駐漢央企機關幼兒園竟向她拋來橄欖枝。該幼兒園園長說，園方20多年來只對單位內部招生，前幾年剛放開二孩，生源多到還要排隊篩選，但去年秋季開始，個別班級卻招不滿。面對變化，今年春招園方決定擴大招生範圍，不再硬性規定家長必須為本單位職工。

不僅武漢，幼兒園的激烈競爭已遍及全國多地。中國新聞周刊報導，公開數據顯示，現存幼兒園相關企業36.29萬家。近十年來幼兒園相關企業新增量呈上升趨勢，2021年新增最多，之後開始下降。2020年新增幼兒園相關企業4.02萬家，新增量同比增長27.14%。2021年新增6.82萬家，新增量同比增長69.88%。2022年新增4.5萬家，新增量同比減少34.10%。

「其實首輪幼兒園的關停潮已經到來了。」首都師範大學副教授、中國學前教育研究會理事夏婧表示，今年「應該是最好的一年」，以後會越來越困難。

新京報報導分析原因，一方面，近年出生人口明顯減少。2022年全年出生人口956萬人，僅為2016年的50.77%，6年來下降一半左右。新生兒減少，對幼兒園學位需求也就自然減少。另一方面，在相關政策推動下，幼兒園數量顯著增長，學前教育學位供給增加必然改變原有的招生格局。

對於生源不夠背後的年輕人不婚不生現象，全國政協委員、湖北省首義律師事務所主任謝文敏擬向即將召開的全國「兩會」提交一份「關於生育登記取消結婚限制」提案，建議生育登記取消結婚限制，逐步向未婚女性開放生育保障公共服務體系。

謝文敏認為，承認未婚女性與已婚女性一樣，享有生育子女的權利，是對生育自由的弘揚，是對未婚與已婚女性的平等對待，能讓孩子在健康、積極、向上的環境中成長，也符合公正、法治、人權保障的重要價值。