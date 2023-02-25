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花錢也難 京銀行卡每日限領5000元 「交小孩學費都不夠」

中國新聞組／北京25日電
有銀行對I類帳戶設置非櫃面渠道取款每日上限5000元人民幣(約718.8美元)，理由是以防網路詐騙。圖為民眾使用自動取款機。(中新社)
有銀行對I類帳戶設置非櫃面渠道取款每日上限5000元人民幣(約718.8美元)，理由是以防網路詐騙。圖為民眾使用自動取款機。(中新社)

近日銀行的「斷卡行動」持續推進，其中北京地區部分銀行機構對I類帳戶（存摺或銀行卡）設置非櫃面渠道取款每日上限5000元人民幣(約718.8美元)，理由是以防網路詐騙，但因為金額太少，儲戶抱怨「存錢難，現在想花錢也難」、「電信詐騙你們不查電信運營商，拿起銀行打百姓？」，更有網友質疑，當局聲稱鼓勵個人消費救經濟，為何銀行每天交易限額5000元？

都市快報報導，杭州一名儲戶抱怨，如果想買貴的商品，如手機、奢侈品包包，每天5000元的交易限額，那實在是太少了，也很不方便。「實在不是很能理解用自己的錢，為什麼還要搞這麼多限制。」

面對客戶的種種抱怨，相關銀行工作人員表示，也不想搞得這麼麻煩，但現在是問責制，只要開卡人員涉案或出問題，要追責到開卡經辦人。

非櫃面渠道指的是，不在銀行櫃檯辦理的業務，包括網上銀行、手機銀行、網上快捷支付、銷售終端POS機、ATM機和包括支付寶、微信等在內的第三方支付等。而I類帳戶指的是，通過傳統銀行櫃面開立的、滿足實名制所有嚴格要求的帳戶。簡單來說，一類帳戶就是存款人手裡的儲蓄卡或者是借記卡。

據中新經緯報導，中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行、交通銀行、招商銀行、浦發銀行、廣發銀行、上海銀行等多間銀行均表示，目前只是對相關銀行卡非櫃面交易額度做出調整，主要是為了防範電訊網路詐騙風險，響應人民銀行對銀行卡實行分類管理的要求。另華夏銀行客戶服務則稱，如果客戶出現此種情况，可以通過手機銀行App操作調整或去銀行網點查證具體原因。

對於日限5000元的情況，網友紛紛抱怨，「存錢難花錢也難」、「最近不是鼓勵個人消費救經濟嗎？」、「自己的錢自己不能用？」、「有病吧，給孩子交個學費都超5000元了」。

針對銀行所提是要防網路詐騙，更讓網友炸鍋，「電信詐騙你們不查電信運營商，拿起銀行打百姓，幾個意思？」、「防網路詐騙沒有別的方法嗎？」

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