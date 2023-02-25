人口下降 學者憂：危及教育體系創新能力

近日，中國出生人口低於高校招生 人數的問題引發輿論關注。有學者認為，中國教育體系面臨創新能力下降和人才流失等問題。

自由亞洲電台報導，中國近期公布了2022年出生人口為956萬的官方數據，而根據中國教育部 「2021年全國教育事業發展統計公報」，中國普通本科招生444.6萬人、職業本科招生4.14萬人、高職（專科）招生552.58萬人，合計1001.32萬。這意味著，中國出生人口實際上已經低於高校招生人數。

美國威斯康辛大學麥迪遜分校的人口問題學者易富賢就此指出，在大學擴招的背景下，中國本已就面臨著接受職業教育的人員不足的問題，從而給中國製造業帶來了危機。而目前，隨著高等教育也將面臨招生不足的情況，中國的創新能力會受到衝擊。

他說：「中國的職業教育補充（人員）不夠，（導致）中國製造業衰退。大學一出變化，意味著中國的創新能力也要衰退，因為沒有足夠的創新團隊了，所以對中國的影響是很大的。」

根據中國教育部、人社部、工信部此前聯合發布的「製造業人才發展規畫指南」，中國政府預計到2025年時，製造業十大領域將會出現近3000萬的人才缺口。

易富賢認為，中國2022年的實際出生人數低於官方公布的數字，只有800萬左右。他分析說，在出生人口低於高校招生數的情況下：「一方面會導致大量的高等教育破產 ，一方面會導致中國的製造業衰退。因為高等教育要招生，學生數不夠怎麼辦？」

由美國國會授權設立的美中經濟與安全評估委員會在2月24日，舉行了題為「中國在教育和培訓下一代勞動力方面的挑戰和能力」的聽證會。在會上，與會學者也指出了中國教育系統面臨的一系列問題。