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遭封殺沒了霸氣 范冰冰參加柏林影展首認「艱難」

中國新聞組／綜合報導
范冰冰穿著一襲白色旗袍裝現身柏林影展。(取材自微博)
范冰冰穿著一襲白色旗袍裝現身柏林影展。(取材自微博)

范冰冰自從2018年陷入逃稅陰陽合同事件後，聲勢重挫，更有連續五年沒有演出影劇。她主演新片「綠夜」今年入圍今年柏林影展「萬象大觀」項目，她也公開現身，過去有「紅毯女王」稱號的她，神態明顯不若以往霸氣，明顯歷經滄桑。

「綠夜」23日舉行全球首映，范冰冰身穿一襲Christopher Bu定制白色旗袍領花葉長禮服走上紅毯，低調婉約。她為紅毯旁的粉絲簽名、拍照，只是范冰冰神態不若以往，網友點評，「眼裡沒光了」、「感覺有點疲憊」、「眼神變黯淡了」、「老了」。

根據「Deadline」報導，一開始就有媒體當眾提問逃稅事件，但立刻有工作人員阻止，表明「只能問電影相關問題」，不過范冰冰相當坦率，表明沒關係，並提到這段日子的心境。

范冰冰透露，這段時間非常感謝全球支持關心的粉絲，「我一直在處理一些事情，每個人的生活都高峰與低谷，當你跌到谷底，就努力站好再度爬上去，這是一個艱難的過程，但會學到很多事情，學到很多關於這個世界的新知識，對我來說，回憶起來仍是很寶貴的經驗，現在我一切都好」。

范冰冰曾在2007年以「蘋果」角逐柏林影展，如今相隔16年再度回歸，范冰冰感觸極深，「我五年沒有演戲了，在這五年的過程當中我做了很多的事情，也一直想要找到一個故事和劇本，是跟那時候我的心境和感受可以融合在一起的角色。五年沒有拍戲其實對一個演員來說挺殘酷的，表演是我愛的事情，在過程當中去探索它、嘗試它，所以我很珍惜這樣的機會，比任何時候都珍惜」。

范冰冰深陷逃稅封殺事件已有五年，如今在柏林影展重新向全世界復出。(歐新社)
范冰冰深陷逃稅封殺事件已有五年，如今在柏林影展重新向全世界復出。(歐新社)

范冰冰 影展 入圍

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