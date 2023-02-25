遭封殺沒了霸氣 范冰冰參加柏林影展首認「艱難」

范冰冰穿著一襲白色旗袍裝現身柏林影展。(取材自微博)

范冰冰 自從2018年陷入逃稅陰陽合同事件後，聲勢重挫，更有連續五年沒有演出影劇。她主演新片「綠夜」今年入圍 今年柏林影展 「萬象大觀」項目，她也公開現身，過去有「紅毯女王」稱號的她，神態明顯不若以往霸氣，明顯歷經滄桑。

「綠夜」23日舉行全球首映，范冰冰身穿一襲Christopher Bu定制白色旗袍領花葉長禮服走上紅毯，低調婉約。她為紅毯旁的粉絲簽名、拍照，只是范冰冰神態不若以往，網友點評，「眼裡沒光了」、「感覺有點疲憊」、「眼神變黯淡了」、「老了」。

根據「Deadline」報導，一開始就有媒體當眾提問逃稅事件，但立刻有工作人員阻止，表明「只能問電影相關問題」，不過范冰冰相當坦率，表明沒關係，並提到這段日子的心境。

范冰冰透露，這段時間非常感謝全球支持關心的粉絲，「我一直在處理一些事情，每個人的生活都高峰與低谷，當你跌到谷底，就努力站好再度爬上去，這是一個艱難的過程，但會學到很多事情，學到很多關於這個世界的新知識，對我來說，回憶起來仍是很寶貴的經驗，現在我一切都好」。