全中國6億棟房 「白菜價」、是否過剩再引熱議

「全國已有6億棟房屋」？近日，這個龐大的數據掀起巨大波瀾，再次引發中國房地產 是否過剩、房屋空置率高企、「白菜價」的熱議。

第一財經報導，不久前，在以全國自然災害綜合風險普查工作情況為主題的新聞發布會上，有關部門負責人對外披露，在過去三年裡，「住房城鄉建設行業獲取了全國近6億棟城鄉房屋建築數據以及80多萬處市政設施數據」，而全國100%的鄉鎮、100%的社區（行政村）和7‰的家庭都參與了調查，住房和城鄉建設系統動員了260多萬人參與。

這一組數據也被廣泛解讀為「首次回答了中國到底有多少房子」。但根據住建部自2022年末以來陸續對外披露的信息來看，「6億棟」並不能作為這一問題的回答。

據中國建設報報導，由住建系統承擔的房屋建築和市政設施普查，涉及全國6.6億棟城鄉房屋建築。其中，農村房屋量大面廣，以棟數計占城鄉房屋建築總量90%以上，以面積計占一半；而城鎮房屋則為4700多萬棟，同時分為住宅與非住宅兩大類。

第一財經報導，這也就意味著，看似龐大「6億棟」中並不全是商品房。有房地產業內人士表示，「農村房屋在其中占了九成，城市中還有一棟棟廠房之類的建築，總的算下來，住宅占比不會很大。」

同策研究院研究總監宋紅衛也表示，普查小組給出的數據中除了商品住宅以外，還包括了大量的非商品住宅房屋，比如工廠、員工宿舍、酒店、長租公寓等，此次調研更重要的的意義是「數字化構建了全國建築的樓盤字典」，這對於中國未來產業規畫以及住房的規畫具有重要的意義。

這一數據引得廣泛關注的關鍵在於，近年來關於中國房地產是否過剩的討論不曾斷絕，關於房屋空置率高企的話題也總是會吸引眼球。

從目前各方面統計和研究的數據來看，中國當前人均居住空間並不小。據國家統計局發布的「中國人口普查 年鑑2020」顯示，截至2020年11月1日，中國家庭戶人均住房建築面積達41.76平方米。其中，鄉村的家庭戶人均住房建築面積為46.8平方米，城市和鎮的分別為36.52平方米、42.29平方米。

另據任澤平團隊在2023年1月發布的「中國住房存量研究報告」顯示，1978-2020年中國城鎮住宅存量從不到14億平方米增至313.2億平方米，城鎮人均住房建築面積從8.1平方米增至34.7平方米，城鎮住房套數從約3100萬套增至3.63億套，套戶比也從0.8增至1.09。

中原地產首席分析師 張大偉表示，結合相關部門此前公佈的數據，按三口之家來算，全國城鎮家庭戶均面積已超過120平方米。一些小城市房屋過剩可能會面臨降價，那些租不出去的房子如果產生不了價值，只能像某地海景房那樣空置，最終價格一降再降，甚至淪為「白菜價」。