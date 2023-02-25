我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加史上第2次暴雪預警 天降冰雹 華人感新奇

港名媛蔡天鳳頭、身仍失蹤 飛虎隊「水鬼隊」搜索

全中國6億棟房 「白菜價」、是否過剩再引熱議

中國新聞組／北京25日電

「全國已有6億棟房屋」？近日，這個龐大的數據掀起巨大波瀾，再次引發中國房地產是否過剩、房屋空置率高企、「白菜價」的熱議。

第一財經報導，不久前，在以全國自然災害綜合風險普查工作情況為主題的新聞發布會上，有關部門負責人對外披露，在過去三年裡，「住房城鄉建設行業獲取了全國近6億棟城鄉房屋建築數據以及80多萬處市政設施數據」，而全國100%的鄉鎮、100%的社區（行政村）和7‰的家庭都參與了調查，住房和城鄉建設系統動員了260多萬人參與。

這一組數據也被廣泛解讀為「首次回答了中國到底有多少房子」。但根據住建部自2022年末以來陸續對外披露的信息來看，「6億棟」並不能作為這一問題的回答。

據中國建設報報導，由住建系統承擔的房屋建築和市政設施普查，涉及全國6.6億棟城鄉房屋建築。其中，農村房屋量大面廣，以棟數計占城鄉房屋建築總量90%以上，以面積計占一半；而城鎮房屋則為4700多萬棟，同時分為住宅與非住宅兩大類。

第一財經報導，這也就意味著，看似龐大「6億棟」中並不全是商品房。有房地產業內人士表示，「農村房屋在其中占了九成，城市中還有一棟棟廠房之類的建築，總的算下來，住宅占比不會很大。」

同策研究院研究總監宋紅衛也表示，普查小組給出的數據中除了商品住宅以外，還包括了大量的非商品住宅房屋，比如工廠、員工宿舍、酒店、長租公寓等，此次調研更重要的的意義是「數字化構建了全國建築的樓盤字典」，這對於中國未來產業規畫以及住房的規畫具有重要的意義。

這一數據引得廣泛關注的關鍵在於，近年來關於中國房地產是否過剩的討論不曾斷絕，關於房屋空置率高企的話題也總是會吸引眼球。

從目前各方面統計和研究的數據來看，中國當前人均居住空間並不小。據國家統計局發布的「中國人口普查年鑑2020」顯示，截至2020年11月1日，中國家庭戶人均住房建築面積達41.76平方米。其中，鄉村的家庭戶人均住房建築面積為46.8平方米，城市和鎮的分別為36.52平方米、42.29平方米。

另據任澤平團隊在2023年1月發布的「中國住房存量研究報告」顯示，1978-2020年中國城鎮住宅存量從不到14億平方米增至313.2億平方米，城鎮人均住房建築面積從8.1平方米增至34.7平方米，城鎮住房套數從約3100萬套增至3.63億套，套戶比也從0.8增至1.09。

中原地產首席分析師張大偉表示，結合相關部門此前公佈的數據，按三口之家來算，全國城鎮家庭戶均面積已超過120平方米。一些小城市房屋過剩可能會面臨降價，那些租不出去的房子如果產生不了價值，只能像某地海景房那樣空置，最終價格一降再降，甚至淪為「白菜價」。

房地產 人口普查 分析師

上一則

帶貨主播李佳琦進大學校園招聘 女生擠爆尖叫

下一則

蔡天鳳改嫁港豪門身家千萬 活躍時裝界 郭富城家常客

延伸閱讀

洛縣辦公樓空置率16.5% 近20年最高

洛縣辦公樓空置率16.5% 近20年最高
政府樓空置率暴增6倍 調查失職

政府樓空置率暴增6倍 調查失職
「又是個大坑？」農行推情侶「連心貸」網：分手誰還錢

「又是個大坑？」農行推情侶「連心貸」網：分手誰還錢
華埠店面閒置逾2成 東百老匯最慘

華埠店面閒置逾2成 東百老匯最慘

熱門新聞

香港名媛兼模特兒蔡天鳳今天被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

2023-02-24 08:59
因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。（取自《上觀新聞》）

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

2023-02-17 13:34
香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，據調查生前曾搭前夫胞兄的車，準備接女兒放學。圖／取自香港01

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

2023-02-24 12:37
香港名媛兼模特兒蔡天鳳被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

2023-02-24 11:56

「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面 驚見山全倒了吞沒車輛

2023-02-22 10:45
池子、黃西北美巡演紐約站的海報。(取自官網)

他說了什麼？中國脫口秀演員池子 北美巡演後遭封殺

2023-02-22 13:26

超人氣

更多 >
香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面
上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光
港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃
19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解
IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔