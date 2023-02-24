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向政府討補助款 商丘公交上演「停運」戲逼出薪水?

中國新聞組／北京24日電
河南商丘公交因虧損嚴重，一度傳出3月起暫停運營市區線路。（取材自商丘公交微信）
河南商丘公交因虧損嚴重，一度傳出3月起暫停運營市區線路。（取材自商丘公交微信）

河南商丘市公共交通公司23日發通告，因虧損嚴重，3月起暫停運營市區線路；員工說，公司已5個月沒發工資。不過該公司態度不久反轉，刪除了停運通告並指將克服困難確保不停運。當地政府已進駐紓困。分析指出，這疑是當地政府拖欠對公交公司的財政補貼，公交公司為向政府「討欠款」而「演停運戲」施壓。迄今已有多地公交出現類似情形，反映地方財政吃緊窘境。

商丘市公共交通有限公司在官方公眾號「商丘公交」昨天上午發布通告稱，受多種因素疊加影響，導致虧損十分嚴重，經營異常困難，員工工資、社保金拖欠，無力支付，車輛充電電費、車輛保險等無資金購買，公司決定擬於3月1日起暫停運營商丘市市區公共交通線路。

通告發出後引發當地市民及網民譁然，大批民眾詢問及抱怨電話不斷。沒多久，中午，這則停運通告被「商丘公交」刪除，並發布「大反轉」通告稱將克服困難，確保公交不停運，並對此前公告造成的不良影響致歉。

商丘市人民政府昨對此發布說明指出， 商丘市公共交通有限公司是由2006年改制的民營公司，市財政一直按約定予以補貼。受疫情影響，該公司經營確實遇到困難，市政府工作組已進駐紓困解難，確保市區公共交通正常運營。

據報導，商丘市公交公司工作人員表示，「公司全體職工已經5個月沒有發工資，通告發布後公司領導已經被叫去開會了」，公司也一年多也沒給交社保。

商丘市公共交通有限公司成立於2006年3月，註冊資本為500萬元（人民幣，下同），該公司近日還因勞動爭議案件被商丘市梁園區人民法院強制執行4715元。

截至2018年，商丘公交從業人員4000餘人，年客運量8300萬人次。2021年末，商丘戶籍人口1012萬人，常住人口772.3萬人。

環球時報前總編輯胡錫進昨天分析指出，商丘公交公司停運大反轉，讓人們難免要猜，是因為當地政府拖欠對公交公司的財政補貼，公交公司也是迫於無奈，以特殊方式向政府「討欠款」。「擬停運公交」滑稽戲應是商丘地方財政情況不太好的縮影。

每日經濟新聞報導指出，除商丘公交外，近來一些地方都曾出現部分公共交通線路甚至公交公司停運現象。

2月12日，黑龍江省漠河公交公司曾發布通告稱虧損嚴重於2月15日起停運城市公交，漠河市市長邢雪松稱政府會干預。廣州省番禺區多條便民服務車因虧損嚴重於1月中旬停運，媒體報導後當地已優化調整公交線路。遼寧葫蘆島市建昌縣瑞通公交公司去年停運2個月，積欠員工半年工資，後於2月18日恢復運營。陝西榆林市定邊縣公交於2月17日恢復運營，之前停運也是因虧損嚴重。

紓困 河南 疫情

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