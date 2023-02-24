旗袍開高叉 知名茶飲包裝被指不雅

網友質疑外包裝不雅的茶杯局部。（取材自極目新聞）

茶飲店滬上阿姨的茶杯上，有兩個身穿旗袍的女子圖案，有網友質疑，其中一人的旗袍開叉過高，坐在椅子上掀起後片，露出了大腿根部，相關話題一度衝上微博 熱搜第一。上海多家門店表示，目前暫未使用該款茶杯。上海金山區市場監管局朱涇市場監管所工作人員表示，將介入調查此事。

極目新聞報導，圖片顯示，杯子上有兩名穿旗袍相對而坐的女子，其中右邊一名女子的旗袍開叉比較高，且坐在椅子上，旗袍的後片是掀起的，露出了大腿根部。

滬上阿姨門店工作人員介紹，這是一款茶飲的專用茶杯，已經用完，目前店內沒有使用這款茶杯。另一家門店工作人員也表示，他們店現在也沒有這一款茶杯。

對於此事，有的網友認為不必較真，「別總看見『手臂』就想到『白大腿』」。也有網友表示，問題的關鍵在於向後堆疊的衣擺，「平時沒有人這樣穿裙子」。

公開資料顯示，滬上阿姨是新式鮮果茶品牌，以「愛鮮果茶，喝滬上阿姨」為品牌定位，專注於為年輕消費者提供新式鮮果茶。

據北京 消協2月17日消息，北京通報了多家問題餐飲門店，其中一家便是滬上阿姨鮮果茶門店，出現的問題是存在進貨記錄登記不全的情況，目前，該滬上阿姨門店已經被暫停了訂餐平台上的經營活動，外賣業務無法繼續。