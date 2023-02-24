青島企業招人非洲養雞 月薪給4萬 網酸：有命掙有命花嗎？

青島一企業月薪4萬招人去非洲養雞，企業回應：男女不限，不招20歲以下年輕人，現在很多人投簡歷。（取材自九派新聞）

「企業月薪4萬招人去非洲養雞」衝上微博 熱搜引發熱議。話題源自山東青島一企業以月薪人民幣3至4萬（約4331至5774美元）招聘非洲坦尚尼亞養雞場場長，應聘者需管理過5萬套以上種雞場3年以上或大型養雞場5年以上；因環境比較艱苦，不考慮20歲以下年輕人。

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已有多人發去簡歷，但適合者不多。有網友稱有點心動；也有網友算了筆帳決定不去了，「有命掙有命花嗎？」

九派新聞報導，招聘內容顯示，崗位是養雞場場長，月薪為3萬至4萬，崗位職責是制定種雞場的生產計畫、監督並執行以確保種雞場各項工作的順利完成；種雞場工作人員培訓；參與製定種雞場各項管理制度和生產規程，並不斷完善；向生產經理匯報工作，完成生產部下達的任務。

報導指出，任職資格需具備豐富的蛋種或肉種雞實驗管理經驗，熟悉種雞實驗及疾病防止的關鍵控制點；作為負責人管理過5萬套以上種雞場3年以上或大型養雞場5年以上；畜牧獸醫相關專業畢業，學歷不限；願意駐外，男女均可。

年薪在30萬到50萬之間，另外還有績效、年假、年底獎金和飛機票。報導稱，該企業工作人員稱，有很多發簡歷的，真正適合的不是特別多。

網民對此紛紛留言，「給再多錢也不去坦尚尼亞那個地方，而且給4萬太少了」、「有命掙有命花嗎」、「有些錢不是夠辛苦就能得到」，更有人算了一下年薪及遠赴他鄉成本，「4萬x12個月等於48萬元，加年終獎50多萬一年。2年100萬，當然還得有自己生活費。但是大部分時間不在家人身邊。算了，不去了。」