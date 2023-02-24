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疫後大批CT、呼吸機閒置 醫院難處理

中國新聞組／北京24日電
新冠疫情退潮，醫院裡留下大批閒置的CT和呼吸機。(取材自界面新聞／視覺中國圖)
新冠疫情退潮，醫院裡留下大批閒置的CT和呼吸機。(取材自界面新聞／視覺中國圖)

曾經呼嘯而來的新冠疫情，國家衛健委宣布中國新冠疫情已基本結束，原畫為「呼吸內科」的病區，已恢復原有的科室，但大批閒置的CT和呼吸機被閒置，有些還給醫院帶來了經營壓力。

據界面新聞報導，一名一線城市醫療集團的運營主管表示，疫情高峰期間，醫院每日門診量增加至300人，病床也全都住滿，還需要在過道上加床，且按當地衛健委「應收盡收」的要求和實際醫療需求，醫院裡的呼吸機增加到了2、30台，但實際上，醫院平時的需求僅有10台左右，一些醫院管理者正在為消化這些閒置的設備、設施發愁。

據多位接受採訪的醫院採購、管理人士介紹，疫情期間添置醫療設備、新建設施的原因來自兩個方面，一是當地衛健部門的明確要求，如開設發熱門診、新添ICU病床數量；二是醫院基於對醫療需求的判斷自行採購。

報導指出，閒置最嚴重的應該是新冠定點醫院，然後是當地的大醫院，因為它們承擔的救治任務更重，添置的設備也更多。

另外，疫情嚴重時急需，一些緊急採購的設備質量難讓人滿意，當時只要有貨醫院就認，一些三線四線、甚至他沒聽說過牌子的設備也都買過，並且價格還很高。

報導稱，PCR（逆轉錄聚合酶鏈反應測試，即核酸檢測）實驗室更是燒錢，本是發熱門診的一部分，由於實驗室的要求不低，建設和運行成本也都很高，除了PCR儀、空調等設備，實驗室的運行成本還包括校驗、質控，獨立淨化空調的維保等。

疫情 檢測

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