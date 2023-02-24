37歲求職被嫌老 江蘇工廠招工「挑年紀」 用大喇叭趕人走

工廠門口大喇叭播放「86年以上可以走了」。(取材自新目新聞)

「86年以上的可以走了」江蘇一家工廠招工視頻裡，門口大喇叭反覆播放這句話。現場人山人海排隊的求職者，就算被限制年齡還是想試一試。網友看到畫面後氣憤的說，「35歲可以帶著三胎去要飯了」、「這是中國人少？招工難？」、「37歲就找不到工作，如何撐到60歲退休 」。

新目新聞報導，在中國社會中，各領域的年齡有著不同的要求，往往也是形成「年齡歧視 」關鍵。網友無奈的說，「正值黃金年齡的35歲企業嫌你老，60歲退休嫌你小。一方面鼓勵年輕人多生孩子，另一方面卻考慮延遲退休。」

視頻中的江蘇工廠負責人表示，工廠要招收新一批員工，但由於該廠以年輕化為前提，因此會招收年齡不超過85年的新員工，並且年齡越低越容易被錄用。同時，他們還要求招收的員工身體健康，思想積極向上，有上進心，為的就是建立一支思想活躍的隊伍。

對於淘汰86年以上的求職者可能涉及的年齡歧視，負責人強調，招聘過程中遵守法律法規，並不歧視年齡，只是為了招聘更適合於該廠經營發展的合適人才。

對此，網友分析，35歲之前盡量學會一門過硬的技術，以確保自己不會失業，「創業發財真的談不上」。有網友嘆，35歲以後是最需要工作、穩定的時候，這時有房貸、車貸，小孩在讀書，父母也60-70歲了。這時候找不到工作真的「太難了」。

也有網友質疑「延遲退休」無法與現實接軌，「東莞這邊很多工廠招18～45歲的年齡，幹到60歲才退休這個不是一個很矛盾的問題嗎」。更有網友質問「那些拚命說中國人口少的，說工廠招工難的專家哪去了」？江蘇工廠拒絕86年後出生的人，但這些人今年才37歲，正值壯年，卻得面臨找不到工作的困難，「中國人還少？工廠還招工難？」，批評這樣的環境如何說服民眾生三胎。

紅星新聞報導，日前多地放寬公務員報考「35歲及以下」年齡門檻限制，約10個省份將部分崗位的年齡調整為40周歲以下。