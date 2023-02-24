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低齡老人再就業 58歲找不到5000元工作

中國新聞組／北京24日電
中高齡者再就業之路不易。（本報資料照片）
中高齡者再就業之路不易。（本報資料照片）

面向老年人開展招聘的中國老年人才網去年8月上線。這些找工作的老年人年齡普遍集中在55歲-65歲之間，其中不乏本科甚至研究生的高學歷。但他們的再就業之路並不順利。58歲的王叔叔是外商經理退休，他想找個月薪5000元的工作，但近半年的時間根本沒有企業聯繫過他。也有老人表示，自己的職業選擇十分受限，僅有保潔、保安這樣的基礎崗位可選擇。

北京商報報導，王叔叔在網站上線之初就投遞了簡歷，今年58歲的他畢業於清華大學，退休前在一家外資企業擔任項目經理職位。「家裡人比較支持我找工作，我自己身體也很好，有精力投入每周5天的工作」。王叔叔表示，自己期待找到管理崗、顧問崗及培訓導師崗的工作，對行業和公司規模沒有要求，期望薪資在5000元之上。

雖然有著高學歷和外企工作經驗的雙重背景，但他再就業之路並不順暢。「網站上的招聘企業少，和我專業對口的企業更少」。從去年8月在網站找工作投簡歷至今，近半年的時間基本沒有企業聯繫過自己。

本科學歷、今年57歲的朱阿姨也在找工作的過程中。與王叔叔不同，她更傾向選擇簡單輕鬆、強度較低的工作崗位。「服務員、紅娘，這些崗位我都願意嘗試」。不過，和王叔叔一樣，朱阿姨同樣未能求職成功。

報導指出，隨著老年人就業等相關話題頻繁登上熱搜，低齡老年群體的求職需求正逐步被外界看到。

目前大部分招聘平台基本尚未面向老年人開闢專區，老年人在求職過程中仍以線下、朋友介紹等方式為主要渠道。而在中國老年人才網上，從崗位信息看，保安、保潔、停車場管理員、照護師等基礎崗位出現的頻率較高。

就業 退休 北京

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