「我們創造一個典範」 衛健委：中疫情已基本結束

圖為本月初，北京正在將已遭廢棄的核酸檢測亭吊離。（GettyImages）

國家衛健委新冠疫情 應對領導小組專家組組長梁萬年表示，從新冠疫情本身的特點來看，可以說這個疫情已經基本結束，但不能說完全結束，現在的感染處在零星的、局部性的散發狀態。

國務院 聯防聯控機制23日召開記者會，梁萬年指出，「大流行」這個概念是反映一個疾病流行強度的指標。從公共衛生的角度看，一個疾病疫情的流行強度可以分成四個類別，一類是散發，第二個是爆發，還有一個強度指標是流行，最強的強度是大流行，出現了跨國、跨洲的傳播。

2020年3月世衞宣布新冠疫情態勢的是大流行，2021年1月底宣布這種疾病的疫情已經構成國際關注的突發公共衛生事件，迄今仍然是國際關注的突發公共衛生事件，從全球的角度來看大流行的狀態還存在，疾病的危害也是依然存在着。

梁萬年說，但是「我們國家可以說整個的新冠病毒疫情防控取得重大的決定性勝利，也是作為一個人口大國成功走出大流行，我們創造了一個典範」。

梁萬年指出，走出大流行的標誌，從不同的角度可以有不同的指標，從疫情防控、特別是公共衛生的角度來看，指標主要有以下方面：一個是這種疾病的感染率到底處在什麼狀態，兩個關鍵的感染率，一個是累計的感染率，也就是在一個地區、一個國家、一個人群當中，在一定的時間內總的感染率，也就是累計的感染率。

還有一個感染率的指標是新發的感染率，比如說每日有多少人新發，在特定的人群中新發了多少人群的感染。另一個指標是人群對它的免疫水平或者是免疫率，該指標就是判斷他體內抗體的水平，也就是抗免疫屏障、免疫保護率達到什麼狀態。

第三個指標是看病原體，就是新冠病毒有沒有發生質的、有公共衞生意義的變異，如果是在一個亞型下只是發生量變，沒有發生質變，這也是非常重要的。

第四，是從醫療衞生供方的角度看，每日的接診門診量、住院情況、重症情況、死亡情況，以及整個醫療衛生系統應對的能力，這個方面是重要的。最後是看整個防控能力，從機制到控制這個疾病的手段和能力是否基本具備。實際上對中國來說，已經經受住了這一輪疫情的衝擊和考驗，建立了比較好的人群免疫屏障。