中宣布：新冠疫情防控取得決定性勝利 疫情基本結束

中國官方宣布疫情已基本結束，圖為2月19日，上海舉行「第九屆蒸蒸日上迎新跑」，數千名跑友重聚，用雙腳感受F1賽道。（中新社）

中國新冠疫情 在去年12月進入高峰後逐步下降，國家衛生健康委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年23日表示，中國新冠病毒疫情防控取得重大的決定性勝利，新冠疫情已經基本結束。

央視新聞報導，國務院 聯防聯控機制23日下午舉行記者會，梁萬年在會中表示，中國防範新冠疫情取得了重大的決定性勝利，作為一個人口大國，成功走出大流行，創造了一個典範。

梁萬年稱，判定是否走出大流行，從公共衛生的角度看，主要有以下方面，一是這種疾病的感染率到底處在什麼狀態，兩個關鍵的感染率，一個是累計的感染率，也就是在一個地區、一個國家、一個人群當中，在一定的時間內總的感染率，也就是累計的感染率。再是感染率的指標是新發的感染率，比如說每日有多少人新發，在特定的人群中新發了多少人群的感染。

第二，人群對它的免疫水準或者是免疫率，它的指標就是判斷他體內抗體的水準，也就是抗免疫屏障、免疫保護率達到什麼狀態。

第三是看病原體，就是新冠病毒有沒有發生質的、有公共衛生意義的變異，如果是在一個亞型下只是發生量變，沒有發生質變，這個指標也是非常重要的。

第四從醫療衛生供方的角度看，每日的接診門診量、住院情況、重症情況、死亡情況，以及整個醫療衛生系統應對的能力，這個方面是重要的。

最後是看整個防控能力，從機制到控制這個疾病的手段和能力是否基本具備。

他說，談到「決定性勝利」，就是意味著中國已經經受住了這一輪疫情的衝擊和考驗，建立了比較好的人群免疫屏障。如果從疫情本身的特點來看，可以說這個疫情已經基本結束，但不能說它是完全的結束。現在的感染在國內還是處在零星的、局部性的散發狀態。