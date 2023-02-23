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權力萎縮的廣電總局 傳將併入中宣部、走入歷史

記者陳言喬／綜合報導
國家廣播電視總局。（取材自傳媒一線）
國家廣播電視總局。（取材自傳媒一線）

中共二十屆二中全會26日將召開，其中一個重要議程是審議「黨和國家機構改革方案」稿，提交3月的全國兩會通過。據悉廣電總局可能正式併入中宣部，走入歷史，另盛傳人力資源和社會保障部、民政部也將合併。

港媒報導，中共十九大之後的機構改革，擴大了中央宣傳部、中央組織部、中央統戰部等黨務系統的權力。中組部統一管理中央機構編制委員會辦公室、公務員的工作，國家公務員局僅剩一塊招牌掛在中組部。中宣部統一管理新聞出版、電影，對外加掛國家新聞出版署（國家版權局）、國家電影局的牌子。國家宗教局、國務院僑辦併入中央統戰部。

二十大後的機構改革，「以加強黨中央集中統一領導為統領」，意味著以黨領政的方向不變，但相信動作沒有5年前那麼大，國家廣播電視總局走入歷史則是大概率。廣電總局5年前被拿走「新聞出版」，同時又組建正部級的中央廣播電視總台，廣電總局權力萎縮，只是管理地方的廣播電視媒體。

去年12月，原廣電總局局長徐麟空降貴州省委書記，廣電總局已近3個月沒有安排局長，併入中宣部更是機率大增。

報導指出，外界並盛傳人力資源和社會保障部、民政部，也將合併為一個部委。二十大提出「完善黨中央決策議事協調機構」，「強化國家安全工作協調機制」，相信也將有所著墨，中央政法委系統繼續有機構改革。

此外，原中宣部常務副部長李書磊晉身政治局，並已升任中宣部長。可靠消息稱，文化和旅遊部部長胡和平將擔任中宣部常務副部長，主持日常工作。

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