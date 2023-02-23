「又是個大坑？」農行推情侶「連心貸」網：分手誰還錢

中國房市下行，銀行推出各種優惠措施鼓勵買房貸款，既百歲貸之後，又鎖定以未婚男女朋友為主的「連心貸」。圖為民眾在福建福州市看房。 （中新社資料照片）

為了鼓勵中國民眾購房，繼有地方推出延長繳款年齡期限的「百歲貸」之後，近期又出現了以未婚男女朋友作為共同還款人的「連心貸」。不過，由於男女朋友是情感關係，並沒有法律關係，有人質疑，若雙方分手，貸款 要由誰來還？

中央社報導，雄安新區日前推出第一個商品房「華望城」。而與其配套的貸款方案中，由中國農民銀行雄安新區支行推出的「連心貸」，引發廣泛關注，主因就是以未婚男女朋友為對象，已有員工看到相關文件，但目前尚未出台具體操作細則。

每日經濟新聞報導，農行雄安新區支行一名業務員表示，「連心貸」業務是農行總行推出的業務，由各分行執行。而報導也證實，「連心貸」業務並非農行雄安新區支行獨有，像是農行的天津支行，也有「連心貸」可供情侶申請。

報導指出，「連心貸」以未婚男女情侶作為共同還款人，但男女朋友關係並沒有法律約束力，這種貸款方式為民眾帶來觀念上的衝擊，是「很自然的」。

第一財經報導，農民銀行稱，該業務是總行的業務，由各分行進行實施。不過，連心貸是以未婚男女朋友作為共同還款人，容易引起顧慮，有許多網友質疑，包括「如何界定男女朋友？」、「萬一分手了怎麼辦？」、「離婚前後的連心貸要如何劃分？」等。

針對「連心貸」，網友多表質疑及嘲諷。不少人認為，在沒有法律義務下，男女一旦分手「貸款要算誰的」？還有人指出，當局救房市已到了「無所不用其極」的地步，除了「貸貸相傳」債留子孫外，還要把未婚男女用貸款強制綁在一起，要是分手還可能波及雙方家長，「又是個大坑」。

據北京 商報報導，中原地產首席分析師 指出，男女雙方既然已經考慮買房做貸款，不結婚的可能性不大，大部分都會選擇先登記再買房作為夫妻共同財產，這個「連心貸」對於市場來說意義不大。

另據第一財經報導，繼瀋陽、深圳、濟南、長沙、哈爾濱之後，杭州擬向二孩家庭一次性發放補助5000元人民幣，向三孩家庭一次性發放補助2萬元人民幣。