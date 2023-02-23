我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州的勝利 特斯拉全球工程總部花落巴洛阿圖

佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲前科男接連槍殺3人

大熊貓「永明」爸爸和雙胞胎女兒返中 日粉絲：不捨

中國新聞組／北京23日電
日本和歌山縣為「永明」等3隻旅日大熊貓舉行送別活動。(取材自央視新聞 /東方IC圖)
日本和歌山縣為「永明」等3隻旅日大熊貓舉行送別活動。(取材自央視新聞 /東方IC圖)

大熊貓「永明」昨晚從日本飛抵成都，結束約29年的旅日生涯，同行的還有它的雙胞胎女兒「櫻濱」和「桃濱」。行前，租借地和歌山縣冒險大世界主題公園為「永明」一家三口舉行了送別儀式，吸引大批日民眾參加。日方也派200名工作人員護送。中國網民說，相較美國，日本把大熊貓照顧得好太多了，希望政府不要再搞熊貓外交，讓在外的熊貓寶貝們都能早日回家。

日媒報導，和歌山縣白濱町冒險大世界主題公園21日為「永明」及其雙胞胎女兒舉行了送別儀式。送別儀式上，播放了3隻熊貓的成長紀錄等影像，工作人員和粉絲表達對這3隻大熊貓的感謝之情。送別活動吸引大批日本民眾參加，大家不捨「永明」的離開，許多日媒打出了「再見！永明」的標題。

川觀新聞報導，永明1992年出生於北京動物園，1994年為了中日合作繁殖研究旅居日本和歌山。在日本，「永明」和2008年去世的大熊貓「梅梅」誕下6個孩子，後又與大熊貓「良濱」育有10個孩子，是16隻熊貓的父親。目前「永明」已年滿30歲，相當於人類90歲高齡。此次一同回川的是「永明」的雙胞胎女兒「櫻濱」和「桃濱」，出生於2014年，目前是8歲。

極目新聞報導，當地時間22日晚，3隻熊貓將從日本大阪關西機場飛往中國成都，日方約有200名工作人員護送這3隻熊貓回國。昨晚23時10分，3隻大熊貓順利抵達成都，已被送往成都大熊貓繁育研究基地入住隔離檢疫區，為期一個月。

「永明」和雙胞胎女兒回國後，日本和歌山冒險大世界主題公園還剩4隻雌性熊貓。園長今津孝二表示：「今後也將持續與中方展開研究，希望盡快迎來新的雄性熊貓」。

此前，旅居日本東京上野動物園5年多的大熊貓「香香」21日傍晚回到中國。據日經亞洲報導，「香香」對日本經濟起到了提振作用。關西大學經濟學名譽教授宮本勝弘估計，僅在香香生命的頭三年半時間裡，它就帶來了539億日元（4.02億美元）的經濟效益。中國外交部發言人汪文斌昨天說，歡迎日本民眾屆時來中國看望香香。

旅日大熊貓「永明」攜雙胞胎女兒啟程返回中國。(取材自中新網)
旅日大熊貓「永明」攜雙胞胎女兒啟程返回中國。(取材自中新網)

日本 動物園 北京

上一則

重慶翁死9年復生 家屬質疑：當年火化的是誰？

下一則

男星挺白紙運動遭清算 趙麗穎頭疼

延伸閱讀

丫丫變瘦、樂樂夭折…美國想要再借年輕熊貓 中網友：不借

丫丫變瘦、樂樂夭折…美國想要再借年輕熊貓 中網友：不借
日本資深喜劇人過世 享壽66歲

日本資深喜劇人過世 享壽66歲
日本修法保護女性 「性同意權」提高至16歲

日本修法保護女性 「性同意權」提高至16歲
日本航機及機場內 3月13日起口罩解封

日本航機及機場內 3月13日起口罩解封

熱門新聞

因與多人發生不正當性關係、貪汙等事由，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。（取自《上觀新聞》）

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

2023-02-17 13:34
億萬富豪投資人索羅斯（George Soros）。(路透)

索羅斯：習近平勢必失敗 中國強權夢難實現

2023-02-16 17:34

「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛

2023-02-22 10:45
池子、黃西北美巡演紐約站的海報。(取自官網)

他說了什麼？中國脫口秀演員池子 北美巡演後遭封殺

2023-02-22 13:26
高空畫面顯示，大批民眾15日聚集在武漢市中山公園外，就醫保方案調整表達訴求。(視頻截圖)

「白髮運動」… 反醫保改革 武漢再爆示威 大連也抗議

2023-02-16 02:30
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席慕尼黑安全會議會見德國外長貝爾伯克。新華社

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

2023-02-18 09:15

超人氣

更多 >
南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相
「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛

「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛
台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資

台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資
佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡
直接發現金…保障基本收入計畫 在全美逐漸擴展

直接發現金…保障基本收入計畫 在全美逐漸擴展