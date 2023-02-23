大熊貓「永明」爸爸和雙胞胎女兒返中 日粉絲：不捨

日本和歌山縣為「永明」等3隻旅日大熊貓舉行送別活動。(取材自央視新聞 /東方IC圖)

大熊貓「永明」昨晚從日本 飛抵成都，結束約29年的旅日生涯，同行的還有它的雙胞胎女兒「櫻濱」和「桃濱」。行前，租借地和歌山縣冒險大世界主題公園為「永明」一家三口舉行了送別儀式，吸引大批日民眾參加。日方也派200名工作人員護送。中國網民說，相較美國，日本把大熊貓照顧得好太多了，希望政府不要再搞熊貓外交，讓在外的熊貓寶貝們都能早日回家。

日媒報導，和歌山縣白濱町冒險大世界主題公園21日為「永明」及其雙胞胎女兒舉行了送別儀式。送別儀式上，播放了3隻熊貓的成長紀錄等影像，工作人員和粉絲表達對這3隻大熊貓的感謝之情。送別活動吸引大批日本民眾參加，大家不捨「永明」的離開，許多日媒打出了「再見！永明」的標題。

川觀新聞報導，永明1992年出生於北京動物園 ，1994年為了中日合作繁殖研究旅居日本和歌山。在日本，「永明」和2008年去世的大熊貓「梅梅」誕下6個孩子，後又與大熊貓「良濱」育有10個孩子，是16隻熊貓的父親。目前「永明」已年滿30歲，相當於人類90歲高齡。此次一同回川的是「永明」的雙胞胎女兒「櫻濱」和「桃濱」，出生於2014年，目前是8歲。

極目新聞報導，當地時間22日晚，3隻熊貓將從日本大阪關西機場飛往中國成都，日方約有200名工作人員護送這3隻熊貓回國。昨晚23時10分，3隻大熊貓順利抵達成都，已被送往成都大熊貓繁育研究基地入住隔離檢疫區，為期一個月。

「永明」和雙胞胎女兒回國後，日本和歌山冒險大世界主題公園還剩4隻雌性熊貓。園長今津孝二表示：「今後也將持續與中方展開研究，希望盡快迎來新的雄性熊貓」。

此前，旅居日本東京上野動物園5年多的大熊貓「香香」21日傍晚回到中國。據日經亞洲報導，「香香」對日本經濟起到了提振作用。關西大學經濟學名譽教授宮本勝弘估計，僅在香香生命的頭三年半時間裡，它就帶來了539億日元（4.02億美元）的經濟效益。中國外交部發言人汪文斌昨天說，歡迎日本民眾屆時來中國看望香香。