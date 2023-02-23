美想再借年輕熊貓 中網友：一隻往生、一隻涉虐 永遠別租了

中國租借給美國孟菲斯動物園的兩隻大熊貓丫丫(右)和樂樂在籠中戲耍，樂樂2月1日死亡，丫丫則被發現疑營養不良。(美聯社資料照片)

中國租借給美國孟菲斯動物園 的兩隻大熊貓，其中「樂樂」2月1日死亡；另一隻「丫丫」則被發現疑營養不良還伴隨刻板行為，讓中國民眾不捨。昨天傳出孟菲斯動物園有意再向租借一對年輕熊貓，引發中國網民眾怒，發起「不借！提前接丫丫回國」行動並衝上熱搜，話題閱讀量超3億。中國動物園協會表示，專家已出發赴美，如果手續辦理順利，「丫丫」將提前回國。

2003年4月，樂樂和丫丫被租借給美國孟菲斯動物園，協議期限10年，2013年到期又延長10年。去年12月，美國孟菲斯動物園宣布將把旅美大熊貓丫丫和樂樂歸還中國。但兩隻大熊貓還沒返中，樂樂就在今年2月1日於孟菲斯動物園離世。據報導，孟菲斯動物園方稱死因「尚未確定」正在調查。

央廣網報導，另一隻大熊貓丫丫也疑似患上了大面積皮膚病，營養不良、拉肚子，還伴隨著刻板行為，讓人心疼。美國動物保護組織「In Defense of Animals」（IDA）曾發布影片顯示，樂樂和丫丫狀況都非常糟糕，體重都偏輕，吃得很少，並且表現出明顯的刻板行為甚至自殘跡象。當時孟菲斯動物園否認有過失。

而另一個讓中國網民憤怒的消息是，新黃河報導，今年2月，孟菲斯動物園針對大熊貓樂樂去世召開記者發布會，園方表示：「希望在不久的將來，這裡能來一對年輕的熊貓。這將繼續是個美麗的展館，永遠講述熊貓的故事」。

這項消息昨天曝光後，引發中國網民眾怒，大批網民指出，有丫丫和樂樂的前車之鑑，美方動物園未必能照顧好中國的國寶大熊貓。要求政府「拒借」。「丫丫」微博 熱搜狀態更是「沸」了，「網友呼籲提前接旅美大熊貓丫丫回國」話題閱讀3.3億，相關話題累計閱讀更超過20億次，網民疾呼： 「不借！並提前接丫丫回國！」。

有網民說，按照合約期預計今年4月才能回國，「不知道丫丫還能不能堅持到回國的那天」。要求政府趕快將它接回國，以免重演樂樂來不及回國的遺憾。對此，孟菲斯動物園尚無回應。

據報導，中國動物園協會工作人員表示，已收到熊貓粉絲、網友們的函件與來電，非常重視此事。「按照此前的計畫，相關專家已出發去往美國，如果手續辦理順利，丫丫將提前回國」。

另微博上昨天也出現樂樂與丫丫20年前抵美畫面。網民們說，當時兩隻國寶還圓滾滾的，如今一隻不明原因死亡，一隻疑瘦骨嶙峋，「永遠別再往美國租熊貓了」，「這20年是丫丫樂樂一生的噩夢」，「為什麼這個時代了還要搞古代各國和親這一套感覺是另一種虐待動物」，「希望早點把丫丫樂樂接回家，讓樂樂魂歸故里，丫丫安度餘生」。