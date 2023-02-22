山東泰安5胞胎滿1歲 父母、姥姥育嬰 靠爺工資養全家

泰安首例五胞胎去年夏天的畫面。(取材自齊魯晚報)

山東泰安首例五胞胎寶寶，3月20日就要滿一歲了。五胞胎媽媽說，五個孩子平時照顧的任務落在了爸爸、媽媽、姥姥身上，現在全家人的主要來源就是爺爺的工資，算上孩子的奶奶，五胞胎的爺爺需養活全家九口人。據了解，五胞胎的姥爺在工地打工，家裡的二女兒還在濟南上學。

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齊魯壹點報導，來到五胞胎與爸爸媽媽的臥室，地上堆滿了尿布與奶粉，除了兩張床，能落腳的地方就剩下了喝水小桌旁邊半平米的小地兒。五胞胎的母親說，孩子現在會爬了，經常會掉下床，每天的活動空間就是客廳與臥室「兩點一線」。五胞胎現住在姥姥家，戶口也在出院時落在了這裡，家裡算上五個寶寶就到了10口人。

泰安首例五胞胎馬上要滿一歲了，五胞胎家中人口多，物品也多。(取材自齊魯晚報)

在孩子姥姥家院子裡，有一個鐵製的大推車，裡面放了許多奶粉與尿布，五胞胎媽媽說，屋子裡實在是放不下了。

「老二放假回家都快沒地兒住了。」五胞胎姥姥說，自己的二女兒是喜歡乾淨的人，每次回來都得費勁把自己屋子收拾好，但是人一走，亂七八糟的東西就又把二女兒的房間塞滿。

姥姥說，2022年五胞胎出院剛回家時，一些相關單位的工作人員來看望五胞胎，在那幾天絡繹不絕，「每次有人來，村裡一些人都趕過來問又給我們送來了什麽東西。」

五胞胎家中人口多，孩子母親去年就萌生了在村裡購買一處宅基地或直接買二手房的想法，由於看好的房子如果購買是要與二房主簽協議，原房主並不願簽字，擔心後期有風險不敢購買，村書記提議直接購買，但是村裡不願意出面做擔保，就一直到現在還未有結論。