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異地戀接吻神器 網傻眼批猥瑣 運營方建議18歲以上使用

中國新聞組／北京22日電
「異地戀接吻神器」號稱能感受嘴唇動作和力度，還能體驗不同人的親吻。(取材自微博)
「異地戀接吻神器」號稱能感受嘴唇動作和力度，還能體驗不同人的親吻。(取材自微博)

遠距離戀愛如何維持感情熱度是一大難題；近日購物網站出現一款「異地戀接吻神器」，號稱能「感受真實親吻力度」，甚至還能「體驗不同人的接吻」，引發熱烈討論。

有網友直呼「異地戀接吻神器」是「見過最猥瑣的東西」，也有人希望能「安裝上舌頭」。...
有網友直呼「異地戀接吻神器」是「見過最猥瑣的東西」，也有人希望能「安裝上舌頭」。 (取材自微博)

綜合媒體報導，「異地戀接吻神器」據稱把手機插入底座對準感應區親吻，就能把感受到的嘴唇動作和力度，轉化為訊號傳到對方的嘴唇上，還能傳遞聲音和溫度。甚至還能在APP中的「接吻廣場」體驗到不同人的親吻。從產品外觀可見，感應區就做成一個嘴唇形狀，還能像真的嘴唇一般移動。

商品一出隨即引起熱議，網友紛紛回應「這是我見過最猥瑣的東西」、「這要靠腦補才有效果吧」、「能不能安裝上舌頭和牙齒，這樣更逼真，親下去後還要有小電流」。

與此同時，也有人擔心未成年人購買使用，也有人認為異地戀不應靠科技產品替代現實互動，除了質疑人工製造的親密感會削弱人際交往的真實性和自然性，也有洩漏私隱的疑慮。

該APP運營公司李姓負責人指出，該產品不是情趣產品，是基於AI虛擬技術開發的一種交友、交流產品。

他補充道，該產品建議18歲以上的人群購買使用，14歲至18歲的人群需要在家長的監督下購買和使用。

有573萬粉絲的「微博」網友「老闆聯播」指出，常州機電職業技術學院早在2019年3月就發明「遠程接吻裝置」，同年5月獲得專利權，不過因未繳年費，該專利已被終止，目前處於失效狀態。

手機 微博 AI

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