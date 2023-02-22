27歲、身高186cm的研究生想捐精 精子庫為何說不行?

多地精子庫發出「捐精倡議書」，圖為湖北人類精子庫。（取材自極目新聞）

近日多地精子庫發出「捐精倡議書」引發討論，但有一27歲男子發文指出，自己身高186公分，研究生畢業，認為自己非常符合捐精標準，但卻被北京 的精子庫拒絕了，「不是我不行，是人太多。」

中國新聞周刊報導，這名男子表示，自己因為好奇，想去試試看捐精，「對於我這種在大城市打拚的年輕人來說，捐精能帶來幾千塊錢回報，相當可觀了。」按照規定，捐精需要提前一天預約，他連續約了三天，都沒有回音，因此決定親自去現場碰碰運氣。

他表示，捐精室和他想像的很不一樣，是個很嚴肅的地方。當他說明來意之後，李醫師告訴他，這幾天都約滿了，工作人員回覆消息都回不過來。捐精室的門外早已「座無虛席」，李醫師勸他回去，並且告訴他，「我們這其實不缺精，你回去好好工作吧。」

據報導，作為北京市僅有的兩家精子庫之一，李醫師所在的機構精子庫有嚴格的規定，供精者篩選程序包括詢問既往病史、家系調查、體格調查、精液檢查、實驗室檢查等。一名男性一輩子只能在一家精子庫進行精子捐獻，供精者精子最多給五個人。

此外，李醫師還指出，供精者還需要未來一年常住北京，具有大專及以上學歷或在讀；年齡20-40周歲，淨身高170公分以上，BMI指數小於30；五官端正，無殘疾或其他生理缺陷，無明顯脫髮，有良好的生活習慣，無不良嗜好，無傳染病、遺傳病史和性傳播疾病史，無重度近視（視力＜600度）；色盲、色弱、高血壓 和心臟病 等。

雖然這位男子再三表示，自己完美契合精子庫捐獻的規定，甚至有些指標還超額完成了，但是李醫師仍然沒有鬆口讓他進入捐精室的內部。「實在要不了那麼多，每天有十幾個人其實就夠了，早年間出現過嚴重供應不足的問題，但現在全中國有27家精子庫了，夠用了。」

近年來，生育力保護這一概念也經常成為熱議話題，男人真的不太行了嗎？從李醫師所在精子庫的情況來看，他認為男性的生育力並沒有出現太明顯的下降，「原來的通過率也是百分之十幾到二十幾，有的年份低一些，有的年份稍微高一些，存在波動。」

報導指出，不同於國外大量存在的商業精子庫，精子庫在中國有著特殊的意義。目前來說，僅限於供給有需要的夫婦生育後代。「對於我們精子庫來說，並不存在沒人來捐精的困難，精子合格率低才是問題。」李醫師嚴肅地說，捐精的合格率不到20%。

但這並不意味著另外八成的男同胞「不行」。人類精子庫對捐精志願者的精液質量評估標準，遠遠高於正常生育人群的標準，即使生過孩子也未必行。

在李醫師看來，真正需要接受精液捐贈的人只是很小一部分。「不育的夫妻中，大概有一半是男方因素，但真正的『無精症』，大概只有這一半中的10%，他們就很難有自己的後代」。李醫師說：「但這仍然是一小部分吧，有些人就選擇不要了，他們也可以通過領養或者一些其他的方式。」

除了給不孕不育的夫妻提供精子，精子庫還承擔著一項功能，就是為一些特殊群體進行自精保存。「比如一些腫瘤治療的患者，他們不便生，但又不想留下遺憾，因此也會來到精子庫存精子。事實上，這也是目前男性生育力保護的重要一環。」