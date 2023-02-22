不捨牠 旅美大熊貓丫丫瘦骨嶙峋 網友：快接回中國

孟菲斯動物園的大熊貓丫丫患上皮膚病，也出現刻板行為。(路透)

旅日大熊貓「香香」21日從日本 返回四川，從登機到迎接，都成為中日民眾關注焦點。對比香香的高級待遇，網友再度為美國孟菲斯動物園 的大熊貓「丫丫」請命，瘦骨嶙峋的丫丫不但居住環境不佳，也出現皮膚病、刻板行為。「丫丫不回國，我們不放棄」，網民將「丫丫」詞條送上熱搜，期盼政府能早日接回牠。

大熊貓丫丫2000年8月3日出生於北京 動物園，2003年4月，丫丫和樂樂租借給美國孟菲斯動物園展出，協議期限為10年，2013年到期後又延長10年。

網友聲援在美大熊貓丫丫，表示「丫丫不回國，我們不放棄」。(取材自微博)

綜合媒體報導，2021年1月，有網友爆料稱孟菲斯動物園疑對大熊貓丫丫和樂樂照料不周，丫丫瘦骨嶙峋，疑出現嚴重刻板行為，並稱居住場館環境惡劣，沒有新鮮竹子吃，兩隻大熊貓的健康狀況和生活條件令人擔憂。

其中「丫丫」患上皮膚病，樂樂則出現嚴重「刻板行為」，一直沿著圍欄來回地走。網友心疼兩隻大熊貓身體狀況，網上也出現了要求孟菲斯動物園送回大熊貓的聲音。

2023年2月1日，美國孟菲斯動物園通知中國動物園協會，25歲大熊貓樂樂於美國當地時間2月1日早晨被發現死亡。

樂樂的猝逝引發讓網友氣憤，尤其丫丫營養不良患上嚴重的皮膚病，毛髮斑禿的照片傳出，不少網友都認為應該盡快把丫丫送回中國，且有人強烈呼籲把美國列入禁止租借大熊貓黑名單。

報導指出，看到被養的白白胖胖的大熊貓香香盛大返回中國，網友再度在網上聲援丫丫、引發討論熱度，「丫丫不回國，我們不放棄」。