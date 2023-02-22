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不捨牠 旅美大熊貓丫丫瘦骨嶙峋 網友：快接回中國

中國新聞組／北京22日電
孟菲斯動物園的大熊貓丫丫患上皮膚病，也出現刻板行為。(路透)
孟菲斯動物園的大熊貓丫丫患上皮膚病，也出現刻板行為。(路透)

旅日大熊貓「香香」21日從日本返回四川，從登機到迎接，都成為中日民眾關注焦點。對比香香的高級待遇，網友再度為美國孟菲斯動物園的大熊貓「丫丫」請命，瘦骨嶙峋的丫丫不但居住環境不佳，也出現皮膚病、刻板行為。「丫丫不回國，我們不放棄」，網民將「丫丫」詞條送上熱搜，期盼政府能早日接回牠。

大熊貓丫丫2000年8月3日出生於北京動物園，2003年4月，丫丫和樂樂租借給美國孟菲斯動物園展出，協議期限為10年，2013年到期後又延長10年。

網友聲援在美大熊貓丫丫，表示「丫丫不回國，我們不放棄」。(取材自微博)
網友聲援在美大熊貓丫丫，表示「丫丫不回國，我們不放棄」。(取材自微博)

綜合媒體報導，2021年1月，有網友爆料稱孟菲斯動物園疑對大熊貓丫丫和樂樂照料不周，丫丫瘦骨嶙峋，疑出現嚴重刻板行為，並稱居住場館環境惡劣，沒有新鮮竹子吃，兩隻大熊貓的健康狀況和生活條件令人擔憂。

其中「丫丫」患上皮膚病，樂樂則出現嚴重「刻板行為」，一直沿著圍欄來回地走。網友心疼兩隻大熊貓身體狀況，網上也出現了要求孟菲斯動物園送回大熊貓的聲音。

2023年2月1日，美國孟菲斯動物園通知中國動物園協會，25歲大熊貓樂樂於美國當地時間2月1日早晨被發現死亡。

樂樂的猝逝引發讓網友氣憤，尤其丫丫營養不良患上嚴重的皮膚病，毛髮斑禿的照片傳出，不少網友都認為應該盡快把丫丫送回中國，且有人強烈呼籲把美國列入禁止租借大熊貓黑名單。

報導指出，看到被養的白白胖胖的大熊貓香香盛大返回中國，網友再度在網上聲援丫丫、引發討論熱度，「丫丫不回國，我們不放棄」。

按照中美大熊貓租借合約，丫丫預計今年4月才能返回中國。有網友說，看到日本人對香香的戀戀不捨，再對比丫丫在美國瘦骨嶙峋的模樣，「在這件事來說，曰本人比美國人多一點人性」。

大熊貓樂樂在2023年2月4日死亡，美國孟菲斯動物園為牠布置了紀念形象和一些花卉...
大熊貓樂樂在2023年2月4日死亡，美國孟菲斯動物園為牠布置了紀念形象和一些花卉貢品供民眾合影留念。(新華社)

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