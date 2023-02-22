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中文水平不夠高 復旦發布聊天機器人MOSS 內測「崩潰」

記者廖士鋒、葉文義／綜合報導
復旦MOSS團隊回應訪問量過大，並解釋了MOSS名字的由來。(取材自澎湃新聞)
復旦MOSS團隊回應訪問量過大，並解釋了MOSS名字的由來。(取材自澎湃新聞)

人工智慧聊天機器人「ChatGPT」火遍全球之際，由上海復旦大學研發的中國首個類聊天機器人ChatGPT模型MOSS，已由復旦大學計算機科學技術學院邱錫鵬教授團隊於20日發布至公開平台，接受公眾內測。不過，由於暫態訪問量過大，MOSS伺服器當晚就被網友擠「崩潰」了，只能隔天再登入。

據上觀新聞從復旦大學自然語言處理實驗室獲悉，中國第一個對話式大型語言模型MOSS已由復旦大學計算機科學技術學院邱錫鵬教授團隊發布至公開平台，邱錫鵬指MOSS的最大不足是中文水平不夠高，「儘管MOSS還有很大改善空間，但它的問世證明了在開發類ChatGPT產品的路上，國內科研團隊有能力克服技術上的重要挑戰」。

在開發的基本步驟上，MOSS與ChatGPT一樣，包括自然語言模型的基座訓練、理解人類意圖的對話能力訓練兩個階段。不過相較於對話能力訓練階段，OpenAI收集了至少幾十萬條人類指令，讓各行各業的專業標注員寫出指令回覆，再將它們輸入模型基座；復旦團隊則採用不同的路線，通過讓MOSS和人類以及其他對話模型都進行交互，提升了學習效率和研發效率，短時間內就完成對話能力訓練。

邱錫鵬坦言，「MOSS與ChatGPT的差距主要在自然語言模型基座預訓練這個階段。MOSS的參數量比ChatGPT小一個數量級，在任務完成度和知識儲備量上，還有很大提升空間」。

目前MOSS已進入內測階段，內測將在使用者許可的情況下獲取資料，還將收集使用者的回饋意見，希望借此大幅增強MOSS的對話能力。不過，20日晚間中國社交媒體上出現截圖，顯示該平台「服務器流量過載，請明天上午重試」。

「MOSS 還是一個非常不成熟的模型，距離ChatGPT 還有很長的路需要走。」MOSS平台21日發布公告表示，復旦MOSS僅為學術實驗室，無法製作與ChatGPT能力相近的模型，MOSS只是想在百億規模參數上探索和驗證ChatGPT 的技術路線，並且實現各種對話能力。

公告解釋稱，「計算資源不足以支持如此大的訪問量」、並為「給大家造成非常不好的體驗和第一印象」而致歉。

上述聲明還指出，「儘管我們的對話模型和『流浪地球』中MOSS的能力不能相提並論，但就像過去NLP領域的其他優秀模型一樣，作者們都希望使用自己喜歡的影視角色名稱命名自己的模型」，透露MOSS的命名是源於電影『流浪地球2』。

ChatGPT 電影 人工智慧

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